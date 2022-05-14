انتخابات لبنان 2022
14 أيار 2022 - 14:25
14/05/2022 14:25:00
كيف تحتسب الورقة البيضاء؟
كيف تحتسب الورقة البيضاء؟
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LBCI News Lebanon
قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع امام الناخبين على مختلف الاراضي اللبنانية، يتصاعد الحديث عن الورقة البيضاء.
كيف يحتسب تصويت الورقة البيضاء؟
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الورقة البيضاء؟
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