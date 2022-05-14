انتخابات لبنان 2022
14 أيار 2022 - 14:25
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كيف تحتسب الورقة البيضاء؟

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Lebanon News
قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع امام الناخبين على مختلف الاراضي اللبنانية، يتصاعد الحديث عن الورقة البيضاء. 

كيف يحتسب تصويت الورقة البيضاء؟
 
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