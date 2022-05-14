انتخابات لبنان 2022
14 أيار 2022 - 14:34
14/05/2022 14:34:00
الصمت الإنتخابي إنعكس هدوءًا في بعبدا
في بعبدا لوائح الثورة تُواجه لوائح الاحزاب..فكيف يبدو المشهد قبيل ساعات من المعركة الانتخابية؟
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LBCI News Lebanon
في بعبدا حيث تواجه لوائح الثورة لوائح الاحزاب من ثنائي حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر والقوات.
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انتخابات لبنان 2022
في بعبدا لوائح الثورة تُواجه
لوائح الاحزاب..فكيف يبدو المشهد قبيل ساعات من المعركة الانتخابية؟
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