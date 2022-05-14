انتخابات لبنان 2022 14 أيار 2022 - 14:34 14/05/2022 14:34:00 الصمت الإنتخابي إنعكس هدوءًا في بعبدا

في بعبدا لوائح الثورة تُواجه لوائح الاحزاب..فكيف يبدو المشهد قبيل ساعات من المعركة الانتخابية؟

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في بعبدا حيث تواجه لوائح الثورة لوائح الاحزاب من ثنائي حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر والقوات. كيف هي الصورة في بعبدا؟ الإعلان

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