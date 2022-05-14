انتخابات لبنان 2022
14 أيار 2022 - 14:34
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الصمت الإنتخابي إنعكس هدوءًا في بعبدا

في بعبدا لوائح الثورة تُواجه لوائح الاحزاب..فكيف يبدو المشهد قبيل ساعات من المعركة الانتخابية؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوائح الاحزاب..فكيف يبدو المشهد قبيل ساعات من المعركة الانتخابية؟,في بعبدا لوائح الثورة تُواجه ,في بعبدا لوائح الثورة تُواجه لوائح الاحزاب..فكيف يبدو المشهد قبيل ساعات من المعركة الانتخابية؟
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Lebanon News
في بعبدا حيث تواجه لوائح الثورة لوائح الاحزاب من ثنائي حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر والقوات. 
 
كيف هي الصورة في بعبدا؟
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