انتخابات لبنان 2022 14 أيار 2022 - 14:42 14/05/2022 14:42:00 في الجنوب الثالثة معركة مواجهة بين ثنائي حزب الله حركة امل ولائحة المعارضة..

في الجنوب الثالثة معركة مواجهة بين ثنائي حزب الله حركة امل ولائحة المعارضة..

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LBCI News Lebanon

في الجنوب الثالثة معركة مواجهة بين ثنائي حزب الله حركة امل ولائحة المعارضة التي اتحدت فهل الهدوء يفرض نفسه في يوم الصمت الانتخابي. فكيف تبدو الصورة؟ الإعلان

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