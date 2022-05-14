انتخابات لبنان 2022
14 أيار 2022 - 14:42
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في الجنوب الثالثة معركة مواجهة بين ثنائي حزب الله حركة امل ولائحة المعارضة..

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Lebanon News
في الجنوب الثالثة معركة مواجهة بين ثنائي حزب الله حركة امل ولائحة المعارضة التي اتحدت فهل الهدوء يفرض نفسه في يوم الصمت الانتخابي. 
 
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