كيف هي صورة التحضيرات الأخيرة في طرابلس؟

في طرابلس أكبر من معركة إنتخابية... معارك سياسية على محاور مختلفة...معركة وصراع بين فيصل كرامي والقوات اللبنانية التي ترشح لأول مرة عن المقعد الماروني في طرابلس الياس خوري.