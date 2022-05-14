انتخابات لبنان 2022
14 أيار 2022 - 14:32
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كيف هي صورة التحضيرات الأخيرة في طرابلس؟

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Lebanon News
في طرابلس أكبر من معركة إنتخابية... معارك سياسية على محاور مختلفة...

معركة وصراع بين فيصل كرامي والقوات اللبنانية التي ترشح لأول مرة عن المقعد الماروني في طرابلس الياس خوري.
 
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