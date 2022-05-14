انتخابات لبنان 2022
14 أيار 2022 - 14:33
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الضنية - بخعون: رأي مقسوم بين مشارك وغير مشارك

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Lebanon News
في الضنية - بخعون، الأجواء حماسية والرأي مقسوم بين مشارك وغير مشارك.
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