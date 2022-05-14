انتخابات لبنان 2022 14 أيار 2022 - 14:46 14/05/2022 14:46:00 كما في كل مرة... المعركة في زغرتا إنسحبت من معركة أحزاب إلى معركة عائلات

كما في كل مرة... المعركة في زغرتا إنسحبت من معركة أحزاب إلى معركة عائلات

Lebanon, news ,lbci ,أخبار زغرتا,معركة,كما في كل مرة... المعركة في زغرتا إنسحبت من معركة أحزاب إلى معركة عائلات

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

المعركة في زغرتا إنسحبت كما في كل مرة من معركة أحزاب إلى معركة عائلات. إليكم التفاصيل... الإعلان

الإعلان