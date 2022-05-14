كيف هي تحضيرات كسروان وجبيل؟

كيف هي تحضيرات كسروان وجبيل؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار جبيل,كسروان,كيف هي تحضيرات كسروان وجبيل؟

LBCI News Lebanon

في دائرة جبل لبنان الأولى، محافظة بقضائين: كسروان وجبيل. فكيف هي تحضيرات كسروان وجبيل؟