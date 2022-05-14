انتخابات لبنان 2022
14 أيار 2022 - 15:01
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جبيل ساحلًا وسطًا وجردًا باتت جاهزة لليوم الإنتخابي

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Lebanon News
قضاء جبيل ببلداته الـ85 على أهبة الإستعداد لخوض اليوم الإنتخابي ضمن 87 مركز إقتراع. والجديد هذا العام إعتماد مكننة حديثة لتوزيع رؤساء الأقلام وأيضًا إستحداث ممرات خاصة لذوي الإحتياجات الخاصة في مدينة جبيل تسهيلًا لعملية الإنتخابات.
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