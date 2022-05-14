انتخابات لبنان 2022 14 أيار 2022 - 15:01 14/05/2022 15:01:00 جبيل ساحلًا وسطًا وجردًا باتت جاهزة لليوم الإنتخابي

جبيل ساحلًا وسطًا وجردًا باتت جاهزة لليوم الإنتخابي

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LBCI News Lebanon

قضاء جبيل ببلداته الـ85 على أهبة الإستعداد لخوض اليوم الإنتخابي ضمن 87 مركز إقتراع. والجديد هذا العام إعتماد مكننة حديثة لتوزيع رؤساء الأقلام وأيضًا إستحداث ممرات خاصة لذوي الإحتياجات الخاصة في مدينة جبيل تسهيلًا لعملية الإنتخابات. الإعلان

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