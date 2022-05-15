انتخابات لبنان 2022 15 أيار 2022 - 00:35 15/05/2022 00:35:00 ناخبون يشاركون للمرة الأولى بالاستحقاق... ما هو عددهم؟ وأين سينتخبون؟

ناخبون يشاركون للمرة الأولى بالاستحقاق... ما هو عددهم؟ وأين سينتخبون؟

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LBCI News Lebanon

محمد طالب هندسة ميكانيك، ويوم الأحد 15 أيّار هو يوم مصيري بالنسبة له ولكثير من الشبان الذين سينتخبون للمرّة الأولى.. الإعلان

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