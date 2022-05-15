انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 00:35
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ناخبون يشاركون للمرة الأولى بالاستحقاق... ما هو عددهم؟ وأين سينتخبون؟

ناخبون يشاركون للمرة الأولى بالاستحقاق... ما هو عددهم؟ وأين سينتخبون؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار شبان,انتخابات 2022,ناخبون يشاركون للمرة الأولى بالاستحقاق... ما هو عددهم؟ وأين سينتخبون؟
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Lebanon News
محمد طالب هندسة ميكانيك، ويوم الأحد 15 أيّار هو يوم مصيري بالنسبة له ولكثير من الشبان الذين سينتخبون للمرّة الأولى..
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