انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 00:35
15/05/2022 00:35:00
ناخبون يشاركون للمرة الأولى بالاستحقاق... ما هو عددهم؟ وأين سينتخبون؟
ناخبون يشاركون للمرة الأولى بالاستحقاق... ما هو عددهم؟ وأين سينتخبون؟
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LBCI News Lebanon
محمد طالب هندسة ميكانيك، ويوم الأحد 15 أيّار هو يوم مصيري بالنسبة له ولكثير من الشبان الذين سينتخبون للمرّة الأولى..
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