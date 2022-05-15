انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 01:32
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ميقاتي ادلى بصوته في طرابلس: الدولة بكل اجهزتها مستنفرة لانجاز هذا الاستحقاق

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ميقاتي ادلى بصوته في طرابلس: الدولة بكل اجهزتها مستنفرة لانجاز هذا الاستحقاق
Lebanon News
ادلى رئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي بصوته عند الساعة الثامنة صباحا في ثانوية حسن الحجة (الملعب) في طرابلس ترافقه عقيلته مي ونجله مالك. 

وأعلن الرئيس ميقاتي بعد الادلاء بصوته "ان الدولة بكل اجهزتها مستنفرة لانجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي وباذن الله تسير الامور على ما يرام". 

واكد" ان نسبة الاقتراع الصباحية جيدة"، مؤكدا "اهمية توفير الكهرباء في اقلام الاقتراع خلال الليل". 
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ودعا ميقاتي "اللبنانيين الى اختيار الافضل ومن يرونه مناسبا"، مؤكدا ان "الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندّت مئة الف عنصر"، مثنيا "على كل الجهود التي بذلت وستبذل من القضاة والموظفين والامنيين"، راجيا "ان تحمل الايام المقبلة الخير للبنان".
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