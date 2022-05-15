مولوي أدلى بصوته في مدرسة التدريب في أبي سمرا: الوضع مقبول والإشكالات الإدارية قليلة ومحدودة

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أدلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بصوته في مدرسة التدريب في ابي سمرا - طرابلس.وقال للاعلاميين: "دخل لبنان فعليا في استحقاق الانتخابات النيابية، هذا الاستحقاق الذي أخذته الحكومة على عاتقها وعلى عاتقي أيضا، متعهدا أمام اللبنانيين بأن أكون صوتهم وأبقى معهم".أضاف: "الانتخابات حصلت نتيجة إصرارنا على إنجازها بأفضل الطرق رغم الإمكانات الصعبة، وأنا أدعو اللبنانيين وأهلي في طرابلس إلى أن يقبلوا على صناديق الاقتراع وينتخبوا الأفضل للبلد لأن المقاطعة لا تؤدي الى أي نتيجة وتسمح بوصول من لا يريده الناس. ومن هنا، أعزي أهالي الذين قضوا في حادث غرق الزورق، فنحن نقدر وجعهم والظروف الاقتصادية الصعبة التي دفعت ببعض المواطنين إلى المخاطرة، وأنا دائما قلت إننا نؤيد التحقيق الشفاف في ما حصل لمعرفة الحقيقة كاملة".وتابع: "بعد إتمام عملية الاقتراع، أتطلع الى عمل صحيح ونتيجة شفافة، وأقول لأهلنا في طرابلس أنا معكم ومندوبكم أينما كنت، في الحكومة، في بيروت لإيصال صوتكم وما تريدون".وعن انقطاع الكهرباء، أشار إلى أن "العمل متواصل لمعالجته في منطقة التل، وسيكون التيار متوفرا عند الفرز". وأكد السعي لتوفير الأوراق بإشرافه مباشرة وبالتعاون مع المحافظين.واعتبر أن الاكتظاظ مؤشر خير. وشدد على "ملاحقة الراشين والمرتشين وقيام الأجهزة الأمنية بكامل دورها، لافتا الى أنه حتى الساعة الوضع مقبول والإشكالات الإدارية قليلة ومحدودة.ودعا إلى "التفاؤل فأحد لن يطير الانتخابات".