فياض أدلى بصوته في بترومين وتوجه الى سوريا للمشاركة في مؤتمر الطاقة المتجددة

فياض تمنى أن تكون الانتخابات بادرة نجاح لمستقبل افضل للوطن

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LBCI News Lebanon

أدلى وزير الطاقة والمياه وليد فياض بصوته صباح اليوم فور فتح صناديق الاقتراع في قلم رقم واحد في بلدته بترومين.

وقال فياض: "قمنا اليوم بواجبنا الوطني"، مثنيا على تنظيم سير العملية الانتخابية.



اضاف: "أعجبني التنظيم واشكر كل من ساعدنا لاتمام هذه العملية، لأنه منذ صدور بيان هذه الحكومة كان من أساسياتها إتمام العملية الانتخابية بخير وسلام".

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وتمنى فياض أن تكون هذه الانتخابات بادرة نجاح لمستقبل افضل للوطن ولأبنائه.



وقال: "نريد اليوم دعم كل الدول من أصدقاء لبنان لننهض به لأننا بحاجة لكل مساعدة".



وفور الادلاء بصوته، انطلق فياض الى سوريا تلبية لدعوة نظيره وزير الكهرباء السوري غسان الزامل لحضور مؤتمر الطاقة المتجددة في دمشق، حيث سيلتقي ايضا على هامش المؤتمر وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، وسيعملان مع فريقي العمل على اتمام معاهدة نقل ومبادلة الغاز المصري الذي يصل عبر الاردن الى سوريا ويبادل الى لبنان.



كما من المتوقع، ان يلتقي كلا من رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد السوري خلال زيارته التي ستدوم يومين اي حتى مساء غد.