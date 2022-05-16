محمد شمس الدين للـLBCI: هناك 12 مقعداً نيابياً غير محسوم لغاية صباح اليوم

الإعلان

كشف الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن هناك 12 معقداً نيابياً غير محسوم لغاية صباح اليوم.وأشار الى أن نسبة الاقتراع انخفضت 8 نقاط عن انتخابات العام 2018، مؤكداً أن هناك جواً عاما لبنانياً غير معني وهناك عدم ثقة.وأعلن انه كان هناك شراء اصوات لا مثيل له في الانتخابات، موضحاً أنه من دون هذا المال لكانت نسبة الاقتراع انخفضت أكثر.وفي دائرة الشمال الثالثة، اعتبر شمس الدين أن الصوت الاغترابي أثر في النتيجة ولكن لم يبدلها.أما بالنسبة للمتن، فأشار الى أن الاصطفافات السياسية كانت واضحة في الدائرة ويبدو أن المقاعد الـ7 حُسمت.ورأى أن فوز انطوان حبشي هو نكسة لحزب الله في بعلبك الهرمل والاختراق في الجنوب هي نكسة له أيضاً.وكشف أن هذه الانتخابات أدت الى شد العصب الطائفي والحزبي في المناطق، مشيراً الى أن كل طرف سيعتبر نفسه فائزا بهذه الانتخابات.