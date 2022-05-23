الفائزون في لائحة الاعتدال الوطني سموا كتلتهم "انماء عكار"

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اجتمع النواب الفائزون في لائحة "الاعتدال الوطني" في منزل النائب وليد البعريني، ضم الاجتماع محمد سليمان، سجيع عطيه وأحمد رستم.بداية، شكر المجتمعون لأهالي عكار الثقة التي منحوهم إياها، مؤكدين "حمل الأمانة ليكونوا صوت عكار المخلص".واتفق المجتمعون على تسمية كتلتهم "إنماء عكار"، وإعطاء الأولوية للشق الإنمائي والاقتصادي لعكار ليكون هذا الأمر في طليعة الأولويات، ويكون التركيز على رؤية محددة وخطة إنمائية شاملة لكل القطاعات، السعي الحثيث لمعالجة الأوضاع الإجتماعية المزرية التي وصل إليها الناس، تحفيز الوزارات والإدارات المعنية لتحقيق مطالب عكار في كل المجالات".وتناولت الكتلة التطورات السياسية، وأبقت اجتماعاتها مفتوحة "لمواكبة المستجدات والاستحقاقات المقبلة"، مهنئة النواب الفائزين، ومتمنية أن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.وتوجهت الكتلة إلى فاعليات عكار "للتكاتف والتعاون والعمل يدا واحدة للنهوض بإنماء عكار".وأبدت كل الاستعداد والانفتاح على كل الزملاء الفائزين للتعاون لما فيه مصلحة إنماء عكار.