خلط أوراق في المجلس النيابي وخارطة جديدة لتوزّع الكتل

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LBCI News Lebanon

صحيح أن خارطة توزع الكتل النيابية في ساحة النجمة لم تصبح نهائية بعد لكن تطورات عدة طرأت عليها منذ إصدار وزارة الداخلية النتائج الرسمية للإنتخابات النيابية الأخيرة، وهذه التطورات، لا بدّ من التوقف عندها.