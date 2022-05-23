انتخابات لبنان 2022
23 أيار 2022 - 13:56
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خلط أوراق في المجلس النيابي وخارطة جديدة لتوزّع الكتل

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Lebanon News
صحيح أن خارطة توزع الكتل النيابية في ساحة النجمة لم تصبح نهائية بعد لكن تطورات عدة طرأت عليها منذ إصدار وزارة الداخلية النتائج الرسمية للإنتخابات النيابية الأخيرة، وهذه التطورات، لا بدّ من التوقف عندها. 
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