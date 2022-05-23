انتخابات لبنان 2022
23 أيار 2022 - 13:56
23/05/2022 13:56:00
خلط أوراق في المجلس النيابي وخارطة جديدة لتوزّع الكتل
خلط أوراق في المجلس النيابي وخارطة جديدة لتوزّع الكتل
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LBCI News Lebanon
صحيح أن خارطة توزع الكتل النيابية في ساحة النجمة لم تصبح نهائية بعد لكن تطورات عدة طرأت عليها منذ إصدار وزارة الداخلية النتائج الرسمية للإنتخابات النيابية الأخيرة، وهذه التطورات، لا بدّ من التوقف عندها.
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