انتخابات لبنان 2022
10 حزيران 2022 - 13:31
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طعنان بالإنتخابات حتى الآن أمام المجلس الدستوري... وتوقّع مجموعة طعون قبل انتهاء المهلة يوم الجمعة المقبل!

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Lebanon News
السابع عشر من حزيران هو الموعد النهائي لتقديم الطعون في الإنتخابات النيابية.

ينص القانون على مهلة شهر من تاريخ إعلان النتائج إذ تنصّ المادة 24 من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 على أنه يتوجب تقديم الطعن في "مهلة أقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخاب أصولاً" في دائرة المرشح الخاسر تحت طائلة رد الطلب شكلا.
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وحتى الجمعة كان هناك طعنان مقدّمان، الأول من المرشح عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية بول حامض بحق النائب القواتي الياس الخوري. والثاني مقدّم من المرشح محمد شفيق حمّود بحق المرشح بلال الحشيمي عن المقعد السني في دائرة البقاع الأولى.
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