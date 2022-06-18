مقدمة النشرة المسائية 18-06-2022

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خمسة أيام ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالنسبة إلى مَن ستتم تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة ، لتكليفه تشكيل الحكومة.مساء الخميس يصدر مرسوم التكليف من قصر بعبدا بعد أن يكون رئيس الجمهورية قد انهى استشاراته، وحتى الساعة ، هناك الرئيس نجيب ميقاتي وهناك الآخرون ، في ظل السجال المندلع بين الرئيس ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر .في المقابل، المشاورات تشهد حرارة معينة في محاولة لاستكشاف خيارات بديلة من الرئيس ميقاتي، علمًا أن هذه المشاورات مازالت في مراحلها الأولى ولم تنضج بعد .في الانتظار، وفي انتظار ايضا أي تطور جديد يتعلق بملف النفط ، لم يشهد هذا الملف أي تحريك منذ مغادرة الوسيط الأميركي آموس هوكستاين .أما الملف الذي يتمتع بصفة الديمومة فهو الملف المعيشي الذي ينطبق عليه قول " كلما دوايت جرحا سال جرح " : من البنزين إلى الطحين والخبز إلى الدواء الذي يشهد أكبر عملية غش من بعض الأصناف المستوردة ولاسيما من سوريا وتركيا.وفي الأزمة المعيشية كلام عالي السقف لوزير الإقتصاد قال فيه : " دخل على البلد قمح يكفي حاجة البلد لاكثر من شهر والاعتمادات ما زالت مفتوحة و خلص الكلام. وضعُ تجار ومفتعلي الأزمات خلف القضبان هو الحل الوحيد. سرقة المال العام وضرب الأمن الغذائي وسرقة خبز الناس يشكل زعزعة للأمن القومي وخاصة في هذه الظروف الدقيقة."" طيِّب " بعد هذا الكلام ، هل تتحرك النيابات العامة ضد مافيات القمح والطحين؟ ام سيبقى كلام وزير الإقتصاد صرخة في واد ؟دوليًا، غدًا المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، فهل تشهد تقدمًا للرئيس ماكرون؟ أم سيشهد متاعب في السنوات الخمس المقبلة مع الكتل التي ستشكل الأكثرية؟