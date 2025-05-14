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مقدمة النشرة المسائية 14-5-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-05-14 | 13:16
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مقدمة النشرة المسائية 14-5-2025
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مقدمة النشرة المسائية 14-5-2025
بخطى أميركية ثابتة، يتقدّم الشرق الأوسط نحو منطقة محملة بفرص السلام والازدهار الاقتصادي، حسبما أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من السعودية وقطر، على أن يكتمل المشهد غداً من الإمارات.
السلام هنا محوره إسرائيل، ومعادلاته تغيّرت منذ حرب طوفان الاقصى..
واليوم، سُجّل التقدّم الأبرز: واشنطن تطلب من دمشق توقيع اتفاقيات أبراهام، بعد إعلانها رفع العقوبات عنها.
هذا التطور يعيد طرح أسئلة كبيرة: ماذا عن إيران؟ وماذا عن لبنان؟
طهران، المنهكة اقتصادياً، تتأهب لجولة مفاوضات نووية جديدة مع واشنطن، وفي رسالة لها، اقترحت مشروعًا مشتركاً لتخصيب اليورانيوم، يضم دولاً عربية واستثمارات أميركية، وفق ما نقلت صحيفتا نيويورك تايمز والغارديان.
أما ترامب، فحدد شروط الصفقة: وقف السعي للسلاح النووي، ووقف الحروب بالوكالة.
لبنان في هذا الوقت، في قلب التحولات، ومن واشنطن، جاءته الرسالة واضحة: "انتم أمام فرصة تاريخية".
فهل يدخل سريعا مسار تفاوضٍ غير مباشر مع إسرائيل، قد يبدأ بانسحابها من التلال الخمس، ليصل الى تسوية على النقاط الـ13 الحدودية، فيفتح بعد ذلك الباب على كل شيء؟
أم يخسر ما سمّاها ترامب الفرصة التاريخية، لا بالسلام وحسب، انما بفتح الافق الاقتصادي امام ابنائه واقتصاده المنهار، في وقت تمضي فيه المنطقة كلها نحو التسويات والازدهار المالي والاقتصادي والصناعي والتقني؟
يقول العارفون: لن يُترك لبنان وحيداً، يدفعُ ثمن خياراته، فهو حكما سيعالج العقبات امامه، وابرزها سلاح حزب الله.
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