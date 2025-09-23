الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 23-09-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-23 | 13:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 23-09-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مقدمة النشرة المسائية 23-09-2025

الأنظار اليوم أيضًا إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث تشهد الدورة هذه السنة أحداثًا نوعية وحضورًا لرؤساء إستثنائيين واجتماعات أستثنائية:

فعلى مستوى الحدث، مؤتمر إعلان حل الدولتين.

وعلى مستوى اللقاءات، الإجتماعات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، واحتمال اللقاء بين الرئيس الشرع ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

هذا اللقاء، إذا حصل يكون اللقاء الأول بين سوريا وإسرائيل على مستوى رئيس ورئيس حكومة منذ تأسيس الدولتين منذ أكثر من سبعين عامًا.

المصافحة السورية – الإسرائيلية، إذا تمت، تحقق مرحلة ما بعد الحروب في المنطقة، وتكون اليد الإسرائيلية قد صافحت دول المواجهة أي اليد المصرية والاردنية والسورية والفلسطينية، ولم يتبقَّ من دول المواجهة سوى اليد اللبنانية.

الشرع نجم نيويورك، وما ضاعف من هذه النجومية اللقاء الصحافي مع الرئيس السابق للـ CIA الجنرال ديفيد بترايوس.

في العراق تواجها: الجنرال بترايوس كقائد للقوات الاميركية ، وأبو محمد الجولاني. اليوم وجها لوجه: ربطة عنق بدل البذة العسكرية، والكاميرا بدل الصواريخ وملايين الدولارات للقبض على الجولاني. مَن يتعلَّم؟ ومَن يأخذ العِبر؟  

ومن اللحظات التاريخية في نيويورك إلى الروتين اليومي في بيروت، يصبح الحدث صخرة الروشة: يضيئها حزبُ الله أو لا يُضيئها، ينفذ رئيس الحكومة قراره بطلب الترخيص لكل استخدام لمنشأة عامة؟

وكأن اللبناني ذُلِّلَت كلُ همومِه ومشاغله ومشاكله، ولم يبقَ منها سوى أن تُضاء الصخرة أو لا تُضاء، ولا يسع اللبناني سوى ان يقول: "الدنيا وين ودنيانا اللبنانية وين"! 

يستحق اللبناني أن تكون مشاغلُه أكثر اهمية وأن تكون مشاكلُه أكثر عمقًا، لا مشاكل لا تقدِّم أو تؤخر، كأن تُصبح إضاءة الصخرة انتصارًا لفريق وعدم إضاءتِها إنتصار لفريق آخر! 
ما أغبى مشاكلَنا.

وفي الإنتظار يبقى صدى كلام توم براك يتردد في بيروت، وأولى ردات الفعل كلام الرئيس نبيه بري الذي أعلن فيه أن ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيفٌ مرفوضٌ شكلًا ومضمونًا، لا بل مناقضٌ لما سبق وقاله. 

وأن الجيش لن يكون حرس حدود لأسرائيل.

وهذا المساء غرد الرئيس نواف سلام ورد على كلام براك فإستغرب تصريحاته  الأخيرة التي تشكك بجدية الحكومة ودور الجيش، وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً ولا سيما لجهة القيام بالإصلاحات التي تعهدت بها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها كما ترجمته قرارت مجلس الوزراء في هذا الخصوص.


مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

23-09-2025

مقدمة النشرة المسائية 22-09-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-22

مقدمة النشرة المسائية 22-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-19

مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-16

مقدمة النشرة المسائية 16-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-15

مقدّمة النشرة المسائيّة 15-09-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-22

مقدمة النشرة المسائية 22-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-21

مقدمة النشرة المسائية 21-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-20

مقدمة النشرة المسائية 20-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-19

مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:37

ترامب أمام الأمم المتحدة: دعوة لوقف حرب غزة فوراً... هجوم على الاعتراف بدولة فلسطينية وانتقادات لإيران والمناخ والهجرة

LBCI
آخر الأخبار
11:53

أ.ف.ب: وفاة رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين المشتبه بضلوعه في قضية التمويل الليبي لساركوزي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بوادر خير لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان مع CMA CGM

LBCI
آخر الأخبار
15:28

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني نسيان هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

اجتماع في نيويورك حول قضية الرهائن برعاية Hostage Aid Worldwide… والملف السوري في الواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

نتنياهو في نيويورك بين ضغوط الاعتراف بفلسطين ومساعٍ للقاء الشرع وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ثلاثة أرباع دول العالم وافقوا على قيام دولة فلسطين والتطبيق قد يطول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من تفجير البيجرز إلى اغتيال السيد نصرالله: عشرة أيّام غيّرت لبنان والمنطقة

LBCI
رياضة
13:43

استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

السفارة السعودية تحتفل بالعيد الوطني السعودي...اليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
13:40

منتخب لبنان للبادل ينطلق نحو تصفيات بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

من لبنان والعالم رحلة إلى الفاتيكان للمشاركة باحتفالية التقديس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في نيويورك، أسئلة أميركية دقيقة لعون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
23:39

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان (الأنباء الالكترونية)

LBCI
حال الطقس
02:48

الطقس يتحول غدا الى خريفي متقلب... واحتمال أمطار رعدية محلية

LBCI
أخبار لبنان
07:47

بري: بانتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة وللجيش والمقاومة

LBCI
أمن وقضاء
06:00

سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
12:22

رئيس الحكومة يردّ على باراك: أستغرب تصريحاته والحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً

LBCI
أخبار لبنان
02:28

تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس لغاية 31/12/2025

LBCI
أمن وقضاء
08:30

الجيش: توقيف مواطن لاتجاره بالأسلحة الحربية وفلسطيني لحيازته ألفَي حبة كبتاغون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More