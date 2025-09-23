الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 23-09-2025
2025-09-23 | 13:10
مقدمة النشرة المسائية 23-09-2025
مقدمة النشرة المسائية 23-09-2025
الأنظار اليوم أيضًا إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث تشهد الدورة هذه السنة أحداثًا نوعية وحضورًا لرؤساء إستثنائيين واجتماعات أستثنائية:
فعلى مستوى الحدث، مؤتمر إعلان حل الدولتين.
وعلى مستوى اللقاءات، الإجتماعات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، واحتمال اللقاء بين الرئيس الشرع ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
هذا اللقاء، إذا حصل يكون اللقاء الأول بين سوريا وإسرائيل على مستوى رئيس ورئيس حكومة منذ تأسيس الدولتين منذ أكثر من سبعين عامًا.
المصافحة السورية – الإسرائيلية، إذا تمت، تحقق مرحلة ما بعد الحروب في المنطقة، وتكون اليد الإسرائيلية قد صافحت دول المواجهة أي اليد المصرية والاردنية والسورية والفلسطينية، ولم يتبقَّ من دول المواجهة سوى اليد اللبنانية.
الشرع نجم نيويورك، وما ضاعف من هذه النجومية اللقاء الصحافي مع الرئيس السابق للـ CIA الجنرال ديفيد بترايوس.
في العراق تواجها: الجنرال بترايوس كقائد للقوات الاميركية ، وأبو محمد الجولاني. اليوم وجها لوجه: ربطة عنق بدل البذة العسكرية، والكاميرا بدل الصواريخ وملايين الدولارات للقبض على الجولاني. مَن يتعلَّم؟ ومَن يأخذ العِبر؟
ومن اللحظات التاريخية في نيويورك إلى الروتين اليومي في بيروت، يصبح الحدث صخرة الروشة: يضيئها حزبُ الله أو لا يُضيئها، ينفذ رئيس الحكومة قراره بطلب الترخيص لكل استخدام لمنشأة عامة؟
وكأن اللبناني ذُلِّلَت كلُ همومِه ومشاغله ومشاكله، ولم يبقَ منها سوى أن تُضاء الصخرة أو لا تُضاء، ولا يسع اللبناني سوى ان يقول: "الدنيا وين ودنيانا اللبنانية وين"!
يستحق اللبناني أن تكون مشاغلُه أكثر اهمية وأن تكون مشاكلُه أكثر عمقًا، لا مشاكل لا تقدِّم أو تؤخر، كأن تُصبح إضاءة الصخرة انتصارًا لفريق وعدم إضاءتِها إنتصار لفريق آخر!
ما أغبى مشاكلَنا.
وفي الإنتظار يبقى صدى كلام توم براك يتردد في بيروت، وأولى ردات الفعل كلام الرئيس نبيه بري الذي أعلن فيه أن ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة، وهو توصيفٌ مرفوضٌ شكلًا ومضمونًا، لا بل مناقضٌ لما سبق وقاله.
وأن الجيش لن يكون حرس حدود لأسرائيل.
وهذا المساء غرد الرئيس نواف سلام ورد على كلام براك فإستغرب تصريحاته الأخيرة التي تشكك بجدية الحكومة ودور الجيش، وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بيانها الوزاري كاملاً ولا سيما لجهة القيام بالإصلاحات التي تعهدت بها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح في يدها وحدها كما ترجمته قرارت مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
