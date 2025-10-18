مقدمة النشرة المسائية 18-10-2025

"نعلن إعادة السماح لشركة "مياه تنورين" بإنتاج وتعبئة وتوزيع مياه الشرب". هكذا أنهى وزير الصحة ركان ناصر الدين القضية المثارة منذ أسبوع والتي بدأت كما قال ناصر الدين كما يلي: "وردت شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اشكالية تتعلق بمياه تنورين".جيِّد أن تتحرك الوزارات المختصة، ولكن هل "كل شكوى عبر وسائل التواصل الإجتماعي" تحرِّك الدولة؟ ولماذا تم التحرك بهذه الطريقة الإستعراضية؟ هل تنتهي هكذا قصص بهذه الطريقة؟لنعد إلى ملف سيكون واجهة الأحداث: مسألة التفاوض.اليوم حزب الله بلسان النائب علي المقداد يعلن: "لا تفاوض مباشرًا مع هذا العدو الصهيوني، فمهما طلب الخارج من لبنان الرسمي ولبنان الشعبي، نحن نرفض هذا الطلب رفضاً قطعياً".بهذا الموقف يكون حزب الله قد استبق كل المواقف التي يمكن ان تصدر، فعلى مَن يرد؟أما للتذكير فإن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان أعلن الإثنين الفائت أنه "سبق للدولة اللبنانية ان تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركية والأمم المتحدة، ولا بد من التفاوض، اما شكل هذا التفاوض فيحدد في حينه"، بهذا الموقف يكون الرئيس عون قد اعتبر أنه من السابق لأوانه تحديد شكل التفاوض، فهل أراد حزب الله بموقفه قطع الطريق على أي بحث؟واليوم كان لافتًا الموقف الصادر عن المجلس الإسلامي الشرعي الذي انعقد برئاسة المفتي عبد اللطيف دريان، يقول الموقف: "الدولة على الأراضي اللبنانية كافة تملك وحدها شرعية حمل السلاح واستخدامه في الدفاع عن السيادة الوطنية والأرض والشعب والمؤسسات".في الملف بين إسرائيل وحماس، مؤشرات إلى تعثر المرحلة الثاني من خطة غزة، إسرائيل تتهم حماس بأنها تخرق اتفاق نزع السلاح، بعد تصريحات لقادة منها تشكك بإمكانية تسليم سلاحها.