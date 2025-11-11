الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-11 | 12:50
مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025
مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025
أحراش صنوبر بكاسين لعلّها من أجمل ِ أحراش صنوبر لبنان والشرق الأوسط، تمامًا كما أرز بشري وتنورين والباروك، وصلت اليها ألسنة النيران، لتلتهم خضارَها وتحولَها الى حطب وفحم، وتلك هي غاية مفتعلي الحرائق او المستفيدين من الحرائق المندلعة نتيجة الإهمال، لكنَّ النتيجة َ هي ذاتُها، سواء إفتعالٌ أو إهمال، فالحطب واحد والفحم واحد، ولن نعيد السردية والمعزوفة : لا حماية لِما تبقَّى من أخضر ولا إطفاء كافيًا سواء بالسيارات او بالطائرات ، وحدها النيران شغّالة.
الحرائق السياسية لا تقل خطورةً ، الوفد الأميركي الذي زار بيروت على مدى ثلاثة أيام ، ترك أثرًا كبيرًا في التحذيرات التي اطلقها، والتي يُتوقّع أن يتابعها السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى الذي يصل الجمعة الى بيروت ، ويقدمُ أوراق اعتماده الاثنين.
في الأثناء يستمر النقاش حول مهمة "الميكانيزم" وما حُكي عن طلب إسرائيل إلى الجيش اللبناني، عبرها، تفتيشَ المنازل.
من الجانب الإسرائيلي ، يقدِّمُ الجيش تقاريرَ إستخباراتية تتعلق بعملية الترميم العسكري التي يتابعها حزب الله.
في غضون ذلك ، العالم ما زال منشغلًا بزيارة الرئيس السوري احمد الشرع لواشنطن ولقائه الرئيس الاميركى دونالد ترامب.
بالعودة الى لبنان، يزداد الاهتمام بالملف الانتخابي وتحديدًا بالقانون في ظل سؤال اساسي: كيف سيتعاطى رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مشروع القانون المعجل المكرر المُحال الى مجلس النواب من مجلس الوزراء؟
البداية من مسلسل الحرائق.
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
11-11-2025
