مقدمة النشرة المسائية 13-12-2025

ما حصل اليوم في بلدة يانوح يستدعي التوقف عنده: يتم تبليغ الجيش عن وجود مستودع لحزب الله في مبنى من ثلاث طبقات، يفتش الجيش المنزل فلا يعثر على شيء، تهدد إسرائيل بضرب المنزل، فيعود الجيش مجددًا إليه ويبلِّغ الميكانيزم عن خلوه.



لاحقًا كتب افيخاي أدرعي: تم إصدار انذار لاخلاء سكان من مبنى في يانوح، وبعد إصدار الإنذار توجه الجيش اللبناني إلى الموقع ومعالجة الخرق، قرر الجيش الاسرائيلي السماح بذلك وبناء عليه تم تجميد الغارة مؤقتًا.



كلام أدرعي يعني أن عمل الميكانيزم يسير بوتيرة جدية وبشكل جماعي منسَّق، وهذا ما يُعلَن عنه للمرة الأولى.



من عِبر حادثة اليوم أن جدية نزع السلاح ستسير من منزل إلى منزل.



في مقابل الميدانيات، كلام قديم جديد للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، طرح فيه ثلاثية جديدة هي "الأرض والسلاح والروح" وتابع: أي واحد تريدون نزعه أو تمسون به يعني أنكم تمسون بالثلاثة وتريدون نزعها ولن نسمح لكم، ولن يكون هذا".



قاسم غمز من قناة الوضع في سوريا قائلًا: "هذه سوريا أمامنا، لا تفكّروا أن سوريا تنتعش، وكل هذا زيف".



في المحصلة، بين قرار إسرائيل، التفتيش منزلًا منزلًا في الجنوب، وقرار حزب الله رفض تسليم السلاح، تبدو الأمور ذاهبة إلى "مشكل"، متى؟ وما هي طبيعته؟ قد يتبلور الجواب تدريجًا، بعد انتهاء مهلة حصر السلاح.



في غضون ذلك، ماذا ستشهد باريس الأسبوع المقبل؟ مصادر من فريق سيشارِك في الأجتماع أنه سيعقد مساء السابع عشر ويوم الثامن عشر، ومن ابرز المواضيع المطروحة: استكمال البحث بتطبيق القرار ١٧٠١ والتزام الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني ووضع اطر المرحلة الثانية من تطبيق الاتفاق اي شمال الليطاني، كذلك ستبحث الاصلاحات الاقتصادية والمالية وملف الانتخابات النيابية.



يبقى أن هذه المعطيات لا تُجمِع عليها كل الأطراف المعنيين في اللقاء.



في سوريا، وفي حادث هو الاول من نوعه، مقتل وجرح جنود أميركيين وسوريين في هجوم لعنصر من داعش إستهدف قوة مشتركة لملاحقة الارهاب.



السؤال: هل حادثة إطلاق النار معزولة أو فردية ؟ أم بداية لمرحلة جديدة؟



البداية مما حصل في يانوح