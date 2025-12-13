الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 13-12-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-13 | 12:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 13-12-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 13-12-2025

ما حصل اليوم في بلدة يانوح يستدعي التوقف عنده: يتم تبليغ الجيش عن وجود مستودع لحزب الله في مبنى من ثلاث طبقات، يفتش الجيش المنزل فلا يعثر على شيء، تهدد إسرائيل بضرب المنزل، فيعود الجيش مجددًا إليه ويبلِّغ الميكانيزم عن خلوه. 

لاحقًا كتب افيخاي أدرعي: تم إصدار انذار لاخلاء سكان من مبنى في يانوح، وبعد إصدار الإنذار توجه الجيش اللبناني إلى الموقع ومعالجة الخرق، قرر الجيش الاسرائيلي السماح بذلك وبناء عليه تم تجميد الغارة مؤقتًا.

كلام أدرعي يعني أن عمل الميكانيزم يسير بوتيرة جدية وبشكل جماعي منسَّق، وهذا ما يُعلَن عنه للمرة الأولى. 

من عِبر حادثة اليوم أن جدية نزع السلاح ستسير من منزل إلى منزل. 

في مقابل الميدانيات، كلام قديم جديد للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، طرح فيه ثلاثية جديدة هي "الأرض والسلاح والروح" وتابع:  أي واحد تريدون نزعه أو تمسون به يعني أنكم تمسون بالثلاثة وتريدون نزعها ولن نسمح لكم، ولن يكون هذا".

قاسم غمز من قناة الوضع في سوريا قائلًا: "هذه سوريا أمامنا، لا تفكّروا أن سوريا تنتعش، وكل هذا زيف".

في المحصلة، بين قرار إسرائيل، التفتيش منزلًا منزلًا في الجنوب، وقرار حزب الله رفض تسليم السلاح، تبدو الأمور ذاهبة إلى "مشكل"، متى؟ وما هي طبيعته؟ قد يتبلور الجواب تدريجًا، بعد انتهاء مهلة حصر السلاح.

في غضون ذلك، ماذا ستشهد باريس الأسبوع المقبل؟ مصادر من فريق سيشارِك في الأجتماع أنه سيعقد مساء السابع عشر ويوم الثامن عشر، ومن ابرز المواضيع المطروحة: استكمال البحث بتطبيق القرار ١٧٠١ والتزام الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني ووضع اطر المرحلة الثانية من تطبيق الاتفاق اي شمال الليطاني، كذلك ستبحث الاصلاحات الاقتصادية والمالية وملف الانتخابات النيابية.

يبقى أن هذه المعطيات لا تُجمِع عليها كل الأطراف المعنيين في اللقاء. 

في سوريا، وفي حادث هو الاول من نوعه، مقتل وجرح جنود أميركيين وسوريين في هجوم لعنصر من داعش إستهدف قوة مشتركة لملاحقة الارهاب. 

السؤال: هل حادثة إطلاق النار معزولة أو فردية ؟ أم بداية لمرحلة جديدة؟

البداية مما حصل في يانوح

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

13-12-2025

مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-12

مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-13

مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-13

مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-11

مقدمة النشرة المسائية 11-12-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-12

مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-11

مقدمة النشرة المسائية 11-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-10

مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-09

مقدمة النشرة المسائية ٩-١٢-٢٠٢٥

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:54

مجلس الأئمة الأسترالي يندد بهجوم سيدني "المروع"

LBCI
أخبار لبنان
04:35

نقابات المزارعين: انتشار الحمّى القلاعية تحدّ يستدعي تعاونًا وطنيًا

LBCI
أخبار دولية
04:11

إطلاق نار عند شاطئ في سيدني... وسقوط قتلى (فيديوهات)

LBCI
أمن وقضاء
06:04

"تفتيش دقيق لأحد المباني المهددة في بلدة يانوح"... هذا ما أعلنته قيادة الجيش

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

ميلاد تحت الماء... الدفاع المدني يضيء عمق بحر العقيبة

LBCI
أخبار دولية
07:53

كيف قرأت اسرائيل الهجوم في استراليا.. وكيف ستتصرف؟

LBCI
أخبار لبنان
04:53

الراعي: نحن مدعوون اليوم إلى إدخال وطننا في مسار خلاص جديد

LBCI
أخبار لبنان
03:05

بقائي: العلاقات الدبلوماسية بين إيران ولبنان لا تزال قائمة... وإجراءات تعيين السفير الإيراني الجديد أُنجزت

LBCI
أخبار دولية
14:08

ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تكريم حاشد لجمعية بيروت ماراثون… والعين على رزنامة الـ٢٠٢٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يبقى الباحث مرجعًا في عصر الخوارزميات؟

LBCI
أخبار دولية
13:33

الداخلية السورية: قوات التحالف الدولي لم تأخذ التحذيرات السورية باحتمال حصول خرق لداعش بعين الاعتبار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عام 1895 وصل القطار إلى لبنان… فمتى يعود على السكة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:18

الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
14:08

ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم

LBCI
خبر عاجل
11:22

معلومات للـLBCI: عملية حفر حصلت في المبنى الذي يجري تفتيشه حيث تبين وجود حائط دعم مع حفرة مليئة بالردم وليس مستودعا ولم يتم العثور على أي سلاح أو ذخائر

LBCI
أمن وقضاء
10:23

الجيش يضبط حوالي مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب ويوقف 3 أشخاص

LBCI
خبر عاجل
11:23

أدرعي: تجميد الغارة موقتًا على يانوح

LBCI
خبر عاجل
09:42

معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اتخذ اجراءات جدية مع قوات اليونيفيل لمنع ضرب المبنى المهدد في يانوح ويتواجد في المبنى مع صاحب المنزل ورئيس البلدية

LBCI
أمن وقضاء
06:04

"تفتيش دقيق لأحد المباني المهددة في بلدة يانوح"... هذا ما أعلنته قيادة الجيش

LBCI
خبر عاجل
09:30

معلومات للـLBCI: بالتزامن مع وجود الجيش اللبناني في بقعة المبنى المهدد في يانوح اتصالات تجري على مستوى "الميكانيزم" من أجل منع الضربة بعد التثبت من قيام الجيش بمهامه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More