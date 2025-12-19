الأخبار
مقدّمة النشرة المسائيّة 19-12-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-19 | 12:45
مشاهدات عالية
2min
مقدّمة النشرة المسائيّة 19-12-2025

الموعد الأول في السنة الجديدة هو السابع من كانون الثاني، وهو اجتماع لجنة الميكانيزم. 
هناك موعد آخر تمَّ تحديده في شباط ، من دون تحديد تاريخه، وهو موعد مؤتمر دعم الجيش اللبناني. 
اجتماع اليوم للجنة الميكانيزم شارك فيه عن الجانب الإسرائيلي نائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، بعدما كان المدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي يوري رسنيك قد حضر الجولة الأولى بحسب ما أفاد موقع «أكسيوس».
الجانب اللبناني ، كما أصبح معلومًا هو برئاسة السفير سيمون كرم الذي اجتمع مع رئيس الجمهورية قبل اجتماع الميكانيزم. 
البارز اليوم ماليًا أن مجلس الوزراء يجتمع الإثنين وعلى جدول أعماله مشروع قانون الأنتظام المالي واسترداد الودائع ، وقد جرى توزيع مشروع القانون مع جدول اعمال الجلسة
مشروع القانون مؤلف من سبع عشرة مادة، والبارز فيه الباب الرابع تحت عنوان تسديد الودائع التي جرى تقسيمها بين تحت المئة ألف دولار وصولُا إلى ما فوق الخمسة ملايين دولار، وطريقة السداد. 
رئيس الحكومة نواف سلام تحدث هذا المساء عن هذا مسودة القانون يحيط به وزيرا المال والأقتصاد وحاكم مصرف لبنان.

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

19-12-2025

