الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 9-1-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-09 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 9-1-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 9-1-2026

ماذا يجري في إيران؟ 

تحت شعار "الجميع في الشوارع"، بعض المدن الإيرانية الرئيسة تشهد احتجاجات شعبية تعبيرًا عن السخط من الأوضاع المعيشية والإقتصاية.

لكن الحكومة الإيرانية تعتبر أن تحريك الشارع هو بتدبير اميركي إسرائيلي. 

وبين المطالب الشعبية ونظرية المؤامرة، يعيش الشارع الإيراني فترة عصيبة، وإيران تحت المجهر الإسرائيلي والمجهر الأميركي.  

إسرائيليًا ،بكثير من الترقب، تتعامل إسرائيل مع تطورات الداخل الإيراني. 

فالمستويان السياسي والعسكري كانا منهمكين بوضع اللمسات الأخيرة على ضربة ستوجه لإيران، قبل أن ينفجر الشارع هناك، فتحول الرهان الإسرائيلي إلى إنهيار النظام من الداخل، وهو أمر لا يمكن جزمه على الفور.  

ما يجري في إيران، دفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى إستبدال إجتماع الكابينت الذي كان مقررا أن يبحث الخميس توجيه ضربة للبنان، بجلسة مشاورات سياسية وأمنية مختصرة، بقيت مداولاتها سرية، لكن رشح أنها بحثت مستجدات إيران، وقد طُلب في ختامها من الوزراء عدم الإدلاء بأي مواقف بشأن إيران.

وكما إسرائيل، كذلك الولايات المتحدة الأميركية التي تراقب من كثب ما يجري في إيران.

بالإنتقال إلى الملف المتفجر الآخر، اليمن، يبدو ان الأمور مازالت على درجة عالية من الإثارة، وكالة الصحافة الفرنسية أوردت ما يلي: "أفاد مسؤول في مكتب وزير الدفاع اليمني محسن الداعري أن الوزير الذي سافر الى الرياض الأربعاء برفقة وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، محتجز في مقرّ وزارة الدفاع السعودية. وتضيف الوكالة أن الوزير لا ينتمي إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، ولكنه يتحدّر من الضالع، مسقط رأس رئيس المجلس عيدروس الزبيدي الذي تقول المعلومات أنه أصبح في الإمارات عبر أرض الصومال.

تطورات متسارعة في إيران.

اليمن مازالت تحت تأثير التطورات شبه الحاسمة.

الرئيس السوري يحاول احتواء أحداث حلب. 

والرئيس الأميركي يحاول هضم استثمارات فنزويلا بعد قضمها

البداية من إيران حيث تفيد آخر التقارير بأنها باتت معزولة عن العالم.

نشير قبل الدخول في تفاصيل النشرة أن اجتماع الميكانيزم تحدد في السابع عشر من هذا الشهر، لكن تبين أن هذا التاريخ يصادف يوم السبت، ما يعيق مشاركة الجانب الاسرائيلي، وهذا ما يحتم تعديل الموعد    
 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

9-1-2026

مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-01

مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-08

مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-06

مقدمة النشرة المسائية 6-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-05

مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-08

مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-07

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-01-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-06

مقدمة النشرة المسائية 6-1-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-05

مقدمة النشرة المسائية 5-1-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-12-25

الدراج اللبناني رفيق عيد في رالي داكار… وعينه على البوديوم

LBCI
حال الطقس
2025-12-06

منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-11-24

إليكم تفاصيل الطقس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-24

البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:09

المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر

LBCI
أخبار لبنان
00:56

ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
16:11

رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب

LBCI
صحف اليوم
01:21

إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 10-01-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
منوعات
08:28

العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More