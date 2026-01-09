مقدمة النشرة المسائية 9-1-2026

ماذا يجري في إيران؟تحت شعار "الجميع في الشوارع"، بعض المدن الإيرانية الرئيسة تشهد احتجاجات شعبية تعبيرًا عن السخط من الأوضاع المعيشية والإقتصاية.لكن الحكومة الإيرانية تعتبر أن تحريك الشارع هو بتدبير اميركي إسرائيلي.وبين المطالب الشعبية ونظرية المؤامرة، يعيش الشارع الإيراني فترة عصيبة، وإيران تحت المجهر الإسرائيلي والمجهر الأميركي.إسرائيليًا ،بكثير من الترقب، تتعامل إسرائيل مع تطورات الداخل الإيراني.فالمستويان السياسي والعسكري كانا منهمكين بوضع اللمسات الأخيرة على ضربة ستوجه لإيران، قبل أن ينفجر الشارع هناك، فتحول الرهان الإسرائيلي إلى إنهيار النظام من الداخل، وهو أمر لا يمكن جزمه على الفور.ما يجري في إيران، دفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى إستبدال إجتماع الكابينت الذي كان مقررا أن يبحث الخميس توجيه ضربة للبنان، بجلسة مشاورات سياسية وأمنية مختصرة، بقيت مداولاتها سرية، لكن رشح أنها بحثت مستجدات إيران، وقد طُلب في ختامها من الوزراء عدم الإدلاء بأي مواقف بشأن إيران.وكما إسرائيل، كذلك الولايات المتحدة الأميركية التي تراقب من كثب ما يجري في إيران.بالإنتقال إلى الملف المتفجر الآخر، اليمن، يبدو ان الأمور مازالت على درجة عالية من الإثارة، وكالة الصحافة الفرنسية أوردت ما يلي: "أفاد مسؤول في مكتب وزير الدفاع اليمني محسن الداعري أن الوزير الذي سافر الى الرياض الأربعاء برفقة وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، محتجز في مقرّ وزارة الدفاع السعودية. وتضيف الوكالة أن الوزير لا ينتمي إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، ولكنه يتحدّر من الضالع، مسقط رأس رئيس المجلس عيدروس الزبيدي الذي تقول المعلومات أنه أصبح في الإمارات عبر أرض الصومال.تطورات متسارعة في إيران.اليمن مازالت تحت تأثير التطورات شبه الحاسمة.الرئيس السوري يحاول احتواء أحداث حلب.والرئيس الأميركي يحاول هضم استثمارات فنزويلا بعد قضمهاالبداية من إيران حيث تفيد آخر التقارير بأنها باتت معزولة عن العالم.نشير قبل الدخول في تفاصيل النشرة أن اجتماع الميكانيزم تحدد في السابع عشر من هذا الشهر، لكن تبين أن هذا التاريخ يصادف يوم السبت، ما يعيق مشاركة الجانب الاسرائيلي، وهذا ما يحتم تعديل الموعد