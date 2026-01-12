مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026

سؤال واحد يطرحه العالم اليوم: هل ستوجه الولايات المتحدة الاميركية ضربة لأيران؟ وهل ستكمل حرب الإثني عشر يومًا؟ أم ستحاول أن تأخذ بالمفاوضات، إذا حصلت ، ما لن تأخذه بالحرب؟ وهل الوضع في إيران بات يسمح بالعودة إلى الوراء؟في القراءات حتى الساعة أن إيران تعتمد خطين متوازيين: خط مد اليد للتفاوض، وخط عدم التراجع أمام الاحتجاجات، والجديد اليوم استخدام ورقة " شارع في مقابل شارع". أما الأبرز فالتواصل بين مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني، والحديث عن ترتيب اجتماع بينهما. فهل تكون واشنطن على طريق تحقيق ما تريد عبر طاولة المفاوضات؟ أم يكون الأمر مناورة لأنجاز الجهوزية العسكرية؟ الجواب في عقل الرئيس ترامب، وأيُ كلام آخر اجتهاداتٌ وتحليلات.على قاعدة "شارع في مقابل شارع"، تظاهر آلاف الإيرانيين اليوم في وسط طهران دعما للسلطات، بعد قرابة 15 يوما من الاحتجاجات الشعبية المتواصلة المناهضة للحكم والتي تخللتها مواجهات قتل فيها 648 متظاهرا على الأقل في حملة قوات الأمن الإيرانية ، وفق ما أفادت منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرّها في النروج، محذّرة من أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع.إيران ذهبت أبعد من ذلك فأعلنت أنها استدعت سفراء او قائمين بالاعمال كل من ألمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا في طهران، مبدية أسفها للدعم الذي عبرت عنه الدول المذكورة للمتظاهرين الإيرانيين.روسيا دخلت على الخط، فنددت بـما أسمته "محاولات تدخل خارجية" في الشأن الإيراني.في ظل هذه المعطيات، أين تقف تل ابيب؟ بالتأكيد وراء ما يقرره ترامب.