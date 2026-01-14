مقدمة النشرة المسائية 14-1-2026

تظاهرات ايران، ما حصل في فنزويلا، وعود الرئيس الاميركي دونالد ترامب بمساعدة الايرانيين، وابلاغ ايران كلا من السعودية والامارات وتركيا بانها ستستهدف القواعد الاميركية فيها، في حال تعرضت لضربة، كلها عوامل تجعل التعامل مع الحدث الايراني مرتبطاً بالتطورات اليومية.



ما يمكن استنتاجه حتى الان، ان احداً لا يريد ادخال ايران في فوضى قد تطال الخليج المجاور وكلَّ الشرق الاوسط, كما ان احداً لن يقبل بعودة النظام الايراني الى ما كان عليه قبل الثامن والعشرين من كانون الاول الفائت.



وعليه تتقاطع المعلومات عن حتمية الضربة الاميركية، وهي بحسب نتائجها وحجمها تفرض شروط التفاوض على طهران.



ضربة ٌ نقلت نيويورك تايمز انها لا تزال على بعد ايام على الاقل، التقطت اشاراتِها اسرائيل، التي تحدثت تقديراتُها عن انها ستكون رمزية, وتهدف الى فتح مسار التفاوض مع النظام.



كل هذه الضبابية، لم تمنع حصول اختراق في ملف لبنان المرتبط اصلا بالمنطقة.



اختراقٌ عنوانه تحديد موعد لمؤتمر دعم الجيش يُعقد في الخامس من آذار في باريس، وافقت عليه واشنطن والرياض, بعد التقدم الذي حصل في خطة الجيش لحصر السلاح، وتقييم المرحلة الاولى منها، والتحضير لمرحلتها الثانية.



المؤتمر على اهميته لم يكن وحده حاضرا في مباحثات اليوم ,فقد علمت الـlbci ان الموفد الفرنسي جان ايف لودريان تحدث في احد المقار الرسمية، باسم الخماسية، عن اهمية حصول الانتخابات النيابية في موعدها، وتمرير قانون الفجوة المالية لمصلحة لبنان.



ملفاتنا من اليوم حتى آذار, يفترض ان تكون قد تبلورت ,هذا اذا تبلورت صورة المنطقة وعلى رأسها ايران.