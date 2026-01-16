مقدّمة النشرة المسائيّة 16-01-2026

وقف القتل، مداخلات خليجية ، مخاوفُ من اندلاع حرب يُخشى أن تخرج عن السيطرة، عدم ُ جهوزية إسرائيل للرد في حال تعرضت لهجوم بالصواريخ، مزيدٌ من التحضير والتنسيق بين واشنطن وتل أبيب.

هذه عينة من الأسباب التي ترجِّح أن احتمال الأتصالات الديبلوماسية يتقدمُ على الحرب في النزاع الأميركي الإيراني.

في الظاهر، تراجعت المخاوف من هجوم أمريكي منذ يوم الأربعاء عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى معلومات تفيد بأن عمليات ِ القتل تراجعت.

في الحقيقة أن هناك خوفًا من رد إيراني، وهذا أكثرُ ما تخشاه دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة، خصوصًا أنها تؤوي قواعدَ عسكرية أميركية قد تستهدفها إيران في حال تعرضها لضربات.

في سياق الملف ذاته، تنسيق على أعلى مستوى بين واشنطن وتل أبيب، في هذا السياق، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، في الولايات المتحدة اليوم لإجراء محادثات حول إيران،ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

في ملف الضغوط الأميركية، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي عقوبات جديدة استهدفت حوثيين، وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن

‌الإجراء يستهدف واحدا ً وعشرين فردا ً وكيانا بالإضافة إلى سفينة واحدة.

الإهتمام الأميركي بإيران لا يعني إهمالَ ملف غرين لاند ،الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعلن أنه قد يفرض رسوما جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته القاضية َ بالاستيلاء على غرينلاند، وقال ترامب:" نحتاج الى غرينلاند لأغراض الأمن القومي".