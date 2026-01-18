مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026

في إيران، الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد في ظل المعطيات التالية:إشارة السلطة القضائية اليوم إلى إمكانية تنفيذ أحكام إعدام. وهذه النقطة هي أبرزُ ما حذر منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان قد أعلن في مقابلة مع"بوليتيكو" أمس السبت أن " الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران".من إيران إلى سوريا حيث بدا تقهقر قسد واضحًا تحت أنظار الأميركيين.الرئيس أحمد الشرع أكد للمبعوث الاميركي توم باراك أهمية سيادة سوريا على كل أراضيها.يأتي هذا الموقف في وقت سيطرت فيه القوات السورية على شرقي دير الزور الغني بالنفط.وكان لافتًا ما أُعلن اليوم عن أن عشائر عربية انتفضت ضد قوات قسد وساعدت الجيش السوري. ومن المواقف اللافتة جدَا والمرتبطة بالملف السوري، ما أعلنه قائد وحدات حماية الشعب الكردية (سيبان ‍حمو) لرويترز، من أنه يأمل في أن تتدخل إسرائيل لصالح الأكراد في سوريا.وهذا المساء أعلن تلفزيون ‍سوريا أنه جرى الاتفاق بين الحكومة ‍السورية ‍وقوات ‌سوريا الديمقراطية، وأن الأتفاق ينص على ‍دخول ‌مؤسسات الدولة، المحافظاتِ الشرقية، والشمالية ‍الشرقية.العالم منشغل باهتماماته ولبنان منهمك بتفاصيل هي للوهلة الأولى هامشية، لكنها في الواقع في غاية الأهمية.