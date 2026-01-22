مقدمة النشرة المسائية 22-1-2026

غزة من طوفان الأقصى إلى طوفان السلام .

منذ سنتين وثلاثةِ أشهرٍ تقريبًا ، فتح يحيى السنوار حربَ طوفان الأقصى، وخرق غلافَ غزة. اليوم يعلن رئيسُ الكرة الأرضية دونالد ترامب مجلسَ السلام في غزة في غياب السنوار.

ربما سيكتب التاريخُ يومًا أن ما جرى كان يحتاجُ إلى مغامرٍ وربما مقامر، كيحيى السنوار، ولتكتملَ كتابةُ التاريخ، كان يجب أن يكون ترامب على رأس الولايات المتحدة الاميركية ونتنياهو رئيسًا للحكومة الإسرائيلية والسنوار في القبر.

وربما سيكتب التاريخُ أن السنوارَ استُدرِج لخرقِ غلاف غزة، فأحيانًا يكون الإنتصارُ طعمًا يأكله منتصرٌ وهميٌ فيعلق في شباكِ المنتصرين الحقيقيين.

يتذكَّر العالمُ كيف أن الرئيس ترامب سمى غزة ريفييرا الشرق الاوسط.. قامت القيامةُ عليه لكنه وصل إليها في نهاية المطاف، وقبل أن يضعَ اللمساتِ الأخيرة على خططِ غزة، وضع عينَه على غرين لاند " قطعة الثلج" كما سماها، ألم يفكِّر يومًا بكندا؟ ألم يزر الرئيسَ الفنزويلي مادورو، ليس في عقر دارِه بل في غرفة نومِه؟

هذا الرجل يتلاعبُ بالتاريخ والجغرافيا، يضع امامه سؤال : مَن استوطن هذا البلد ومتى ؟ وكيف رُسمت حدود الدول والخرائط ؟ يستطيع العالم أن يضنفه كما يشاء، ولكن مَن يجرؤ على الأعتراض؟ يقضُم من دون أن يهضمَ، والفريسةُ الكبرى الصين ، وهو يُسقِط من يعرقل وصولـَه إليها، ربما ليعقد صفقة معها، وهكذا ينهي كلَ حروب العالم ليجلسَ مع التنين.

ما عدا ذلك الشعوب تتفرج على فيلم من الواقع، لا مؤثرات فيه من أي نوع. إنه فيلم أميركي لا يموت فيه البطل.