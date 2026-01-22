الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 22-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-22 | 12:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 22-1-2026
2
min
مقدمة النشرة المسائية 22-1-2026
غزة من طوفان الأقصى إلى طوفان السلام .
منذ سنتين وثلاثةِ أشهرٍ تقريبًا ، فتح يحيى السنوار حربَ طوفان الأقصى، وخرق غلافَ غزة. اليوم يعلن رئيسُ الكرة الأرضية دونالد ترامب مجلسَ السلام في غزة في غياب السنوار.
ربما سيكتب التاريخُ يومًا أن ما جرى كان يحتاجُ إلى مغامرٍ وربما مقامر، كيحيى السنوار، ولتكتملَ كتابةُ التاريخ، كان يجب أن يكون ترامب على رأس الولايات المتحدة الاميركية ونتنياهو رئيسًا للحكومة الإسرائيلية والسنوار في القبر.
وربما سيكتب التاريخُ أن السنوارَ استُدرِج لخرقِ غلاف غزة، فأحيانًا يكون الإنتصارُ طعمًا يأكله منتصرٌ وهميٌ فيعلق في شباكِ المنتصرين الحقيقيين.
يتذكَّر العالمُ كيف أن الرئيس ترامب سمى غزة ريفييرا الشرق الاوسط.. قامت القيامةُ عليه لكنه وصل إليها في نهاية المطاف، وقبل أن يضعَ اللمساتِ الأخيرة على خططِ غزة، وضع عينَه على غرين لاند " قطعة الثلج" كما سماها، ألم يفكِّر يومًا بكندا؟ ألم يزر الرئيسَ الفنزويلي مادورو، ليس في عقر دارِه بل في غرفة نومِه؟
هذا الرجل يتلاعبُ بالتاريخ والجغرافيا، يضع امامه سؤال : مَن استوطن هذا البلد ومتى ؟ وكيف رُسمت حدود الدول والخرائط ؟ يستطيع العالم أن يضنفه كما يشاء، ولكن مَن يجرؤ على الأعتراض؟ يقضُم من دون أن يهضمَ، والفريسةُ الكبرى الصين ، وهو يُسقِط من يعرقل وصولـَه إليها، ربما ليعقد صفقة معها، وهكذا ينهي كلَ حروب العالم ليجلسَ مع التنين.
ما عدا ذلك الشعوب تتفرج على فيلم من الواقع، لا مؤثرات فيه من أي نوع. إنه فيلم أميركي لا يموت فيه البطل.
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
22-1-2026
مقدمّة النشرة المسائيّة 21-01-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-01
مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-01
مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-1-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-17
مقدمة النشرة المسائية 17-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-17
مقدمة النشرة المسائية 17-1-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-1-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-21
مقدمّة النشرة المسائيّة 21-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-21
مقدمّة النشرة المسائيّة 21-01-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-20
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-20
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-1-2026
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-18
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-18
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:00
روبيو: أميركا ترحب بمبادرة حكومة العراق احتجاز إرهابيي داعش في منشآت آمنة بالعراق
آخر الأخبار
15:00
روبيو: أميركا ترحب بمبادرة حكومة العراق احتجاز إرهابيي داعش في منشآت آمنة بالعراق
0
رياضة
11:33
ريال مدريد يواجه احتمال المحاكمة... والسبب: "التلوث الضوضائي" في ملعبه: إليكم التفاصيل
رياضة
11:33
ريال مدريد يواجه احتمال المحاكمة... والسبب: "التلوث الضوضائي" في ملعبه: إليكم التفاصيل
0
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
0
عالم الطبخ
13:49
معلومة بسيطة يجهلها كثيرون: من أين تأتي البابريكا فعلًا؟
عالم الطبخ
13:49
معلومة بسيطة يجهلها كثيرون: من أين تأتي البابريكا فعلًا؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
0
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
تقارير نشرة الاخبار
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
2
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
3
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
4
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
5
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
6
أمن وقضاء
06:31
سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن
أمن وقضاء
06:31
سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن
7
خبر عاجل
05:22
ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان
خبر عاجل
05:22
ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان
8
خبر عاجل
08:03
ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI
خبر عاجل
08:03
ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More