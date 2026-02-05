مقدمة النشرة المسائية 5-2-2026

تُجري الولايات المتحدة وإيران محادثاتٍ في عمان غدا الجمعة، في الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري.



أبرزُ القضايا المطروحة الملفُ النووي الإيراني، والصواريخُ البالستية حيث تمتلك إيران أحدَ أكبرَ مخزونات الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، ومن الملفات المطروحة ما بات يُعرَف بأذرعِ إيران في المنطقة ولاسيما حزب الله.



كما استجد ملف حركة التظاهرات في إيران وعدد القتلى الذين سقطوا من جرّائها، وكان هناك موقفٌ اميركيٌ حازمٌ من هذا التطور، وكاد هذا التطور ان يشكِّلَ الشرارةَ لبدء الحرب.



لبنان الذي يترقب ما ستحملُه محادثاتُ عُمان، عاش هذا المساء تطورات عسكرية متسارعة:



الطيرانُ الإسرائيلي أغار جنوبًا وبقاعًا: جنوبًا على منطقتي المحمودية ووادي برغز ومنطقة "الزغرين"، وبقاعًا على مرتفعات جرود الهرمل.



كابتن إيلا التي خلفت أفيخاي أدرعي، غردت كاتبةً: "يهاجم جيشُ الدفاع الإسرائيلي أهدافُا تابعةً لحزب الله في عدة مناطق داخل لبنان".



وبالتزامن، بدت إسرائيل في حالِ استنفارٍ على كل المستويات مواكبةً لمحادثاتِ عُمان غدًا، مع محاولاتها التأثيرَ على الجانب الأميركي من باب أن الخيارَ العسكري مع إيران يبقى أفضل من الخيار الديبلوماسي.