مقدّمة النشرة المسائيّة 25-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-25 | 12:43
مقدّمة النشرة المسائيّة 25-02-2026
مقدّمة النشرة المسائيّة 25-02-2026
هل تضرب الولايات المتحدة ايران, ام تواصل التفاوض معها ؟
الجواب سيتضح غدا في جنيف, حيث تُعقد جولة جديدة من المباحثات بين الطرفين, والاحتمالات مفتوحة.
في قراءة مواقف واشنطن, يبدو واضحا ان الرئيس دونالد ترامب, وفي خطاب "حال الاتحاد", استخدم سياسة العصا والجزرة.
وضع الحل الديبلوماسي خيارا اول, تحدث عن عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي, وحذر من ان صواريخها البالستية تهدد اوروبا وبلادَه, كل هذا, وهو ينشر ارمادا ضخمة على ابوابها.
موقف, اعتُبر تمهيدا لضربة, وحده ترامب يملك قرارَ اتخاذِها, وهو توجه الى طهران بالقول: لم نسمع الكلمات السحرية بعد, وهي تأكيد ايران بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا ابدا.
فهل ستحمل ايران غدا الى جنيف الكلمات السحرية, بعدما تقصد رئيسها مسعود بزشكيان الحديث عن تقدم في الحوار اليوم, وعن العمل بتوجيهات من المرشد الاعلى لتجاوز مرحلة اللاحرب واللا سلم ؟
مرحلة ارهقَت العالم كله, ولا سيما الشرق الاوسط , فكيف لبنان المعني مباشرة بارتداداتها؟
فبعد الحديث امس عن ابلاغ اسرائيل لبنان نيتَها استهداف بنيته التحتية في حال تدخل حزبُ الله في اي حرب مرتقبة على ايران, جاء جواب الحزب اليوم, وفيه اكثر من رسالة.
فالحزب اكد انه لن يتدخل في حال كانت الضربة محدودة, ووضعَ خطا احمر يفرض عليه التدخل, وهو استهداف المرشد الاعلى علي خامنئي .
وهنا المفارقة اذ ان طهران سبق واكدت اكثر من مرة, ان اي ضربة تستهدفها لن تُعتبر محدودة, وهي ستُشعل المنطقة, فماذا اراد ان يقولً حزب الله؟
مهما كان جوابُه, يبقى هامشيا في منطقة تخضع لانعطافات تاريخية, ويُعاد فيها رسمُ التحالفات .
هذا ما اعلنه رئيس الحكومة نواف سلام منذ قليل ليختم قائلا :قادرون على تنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح في اربعة اشهر, في حال اُمنت للجيش احتياجاتُه, وليس من مصلحتنا ولن نقبل بان يُجر لبنان الى حرب جديدة.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائيّة
25-02-2026
مقدمة النشرة المسائية 24-2-2026
السابق
0
حال الطقس
2025-12-28
رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا
حال الطقس
2025-12-28
رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا
0
أخبار لبنان
12:07
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
أخبار لبنان
12:07
سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني
0
آخر الأخبار
2025-10-01
أسطول الصمود العالمي: الهجوم الإسرائيلي بدأ على سفن الأسطول
آخر الأخبار
2025-10-01
أسطول الصمود العالمي: الهجوم الإسرائيلي بدأ على سفن الأسطول
0
موضة وجمال
2025-11-22
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
موضة وجمال
2025-11-22
بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
أخبار لبنان
07:37
الرواتب اعتباراً من صباح الغد...
2
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
فنّ
08:14
قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)
3
تقارير نشرة الاخبار
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
تقارير نشرة الاخبار
02:34
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
4
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
أمن وقضاء
12:25
توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات
5
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
خبر عاجل
09:17
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
6
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
أخبار لبنان
10:15
مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
7
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
أخبار لبنان
07:03
وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات
8
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
