مقدمة النشرة المسائية 4-3-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-04 | 13:08
2min
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2026

فعلها حزب الله، واتخذ قرار الانتحار الكبير.

صبر على اعتداءات اسرائيل عاما ونصف العام، خسر في خلالها مئات الشهداء، والارضَ ومعها الكثيرَ من العزة والكرامة، وصبَر.

لم يختر أي لحظة من هذه الأشهر ليتحرك، ولم يختر حتى السبت في الثامن والعشرين من شباط، لحظةِ بدء الحرب الأميركية على إيران، ليدخل الحرب، بل انتظر اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي الخامنئي، ليفعلْ، فانتحر.

انتحر، لأنه كان يعرف التكلفة الداخلية لما فعل، فهو رهن بلدًا بكامله بحرب الولايات المتحدة على إيران، وهي حرب اكبر من قدرة لبنان حتى على التأثير في مسارها.

انتحر لأنه ترك ابناء الجنوب نيامًا، واطلق صواريخه، فوقعوا ضحايا اسرائيل التي هجرتهم مجددا.

كان يعرف، أن دخول المعركة الخاسرة يعني اجتياحا جديدا لجنوبٍ عاش ذل الاحتلال، ويعني خسارةً لعشرات المدن والقرى، التي لن يعود اهلها اليها، وفعل.

اطلق صواريخه في اتجاه اسرائيل، وهو يدرك ان الجنوب والبقاع لن يعودا يوما اراضي خضراً، فاسرائيل التي اختار محاربتها سوت غزة بالارض، ولا شيء يردعها عنا.

اليوم، اختار حزب الله هويته ودوره، فدمر هالة القوة اللبنانية الرادعة، ليتحول الى ذراع في صراع واسع.

بانتحاره هذا، كشف الحزبُ بلدا منهكاً،

بلداً مطالباً مسؤولوه السياسيون والعسكريون اليوم بالتصدي للحركة العسكرية للحزب، وبتجفيف كل مصادر تمويله، وإنْ هم لم يفعلوا، ستفعل اسرائيل، وكيلة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط، من دون اي خطوط حمر.

الانتحار لا يحتاج دائما الى طلقة قاتلة ... يكفي خطأ في تقدير القوة.

يكفي خوض معركة لا نملك شروطها.

فهل يملك بلدٌ بحجم لبنان ترف المقامرة… أم إن انتحار حزب الله الكبير  سيكون كافيا لكسر ما تبقّى من لبنان ؟
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أخبار دولية

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

4-3-2026

مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026
LBCI السابق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-03

مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-04

مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-02

مقدمة النشرة المسائية 2-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-03

مقدمة النشرة المسائية 3-2-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-03

مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-02

مقدمة النشرة المسائية 2-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-01

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-03-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-28

مقدمة النشرة المسائية 28-2-2026

LBCI
منوعات
2026-02-16

لحظة صادمة في أحد المطاعم: انتزع شعرة من رأسه ووضعها في الطبق... والهدف: وجبة مجانية! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2026-03-04

أدرعي: الجيش الإسرائيلي بدأ بمهاجمة بنى تحتية لحزب الله في بيروت

LBCI
خبر عاجل
13:40

وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات في شمال طهران وفي مدينة يزد وسط البلاد وفي تبريز في الشمال الغربي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الحرب تشلّ سماء الشرق الأوسط وتعزل آلاف المسافرين عن وجهاتهم

LBCI
أمن وقضاء
01:46

الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت

LBCI
أمن وقضاء
01:40

بعد التحذير الإسرائيلي... هذه الأجواء من صور

LBCI
أمن وقضاء
01:01

دمار كبير جراء الغارات الإسرائيلية في النبطية... هذه الصورة

LBCI
حال الطقس
14:00

عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد

LBCI
أمن وقضاء
13:49

مدرسة بلا دروس… قصص الألم والأمل في مراكز النزوح

LBCI
أمن وقضاء
13:47

مجزرة بعلبك تسفر عن شهداء بينهم 4 أطفال… آخر التطورات

LBCI
أمن وقضاء
13:45

دون سابق إنذار... غارة عنيفة على مؤسسة توليد كهرباء في صور وعدد من الجرحى

LBCI
أمن وقضاء
13:42

النبطية تتعرض لغارات عنيفة مساءً… إليكم الصورة على الأرض

LBCI
أمن وقضاء
13:40

التصعيد الإسرائيلي يتوسّع والتهديدات الهاتفية قيد التحقيق... إليكم المستجدات

LBCI
خبر عاجل
04:23

كاميرا الـLBCI توثق الأضرار في الفندق المستهدف في بعبدا... وصاحبه يؤكد ألا وجود لأي شخص إيراني

LBCI
أخبار لبنان
13:24

الجيش الاسرائيلي ينشر صورًا أولية وفيديو من نقاط توغّله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
02:44

معلومات الـLBCI: القاضية ميرنا بيضا اصدرت قرارًا بإخلاء قصر العدل في بعبدا بعد اتصال ورد لأحد قاطني مبنى مجاور له يقع قرب مبنى السفارة التركية القديم ولم يعرف بعد مصدر الإتصال

LBCI
خبر عاجل
03:06

أدرعي يوجه انذارا جديدا الى سكان حارة حريك

LBCI
أخبار لبنان
16:56

وزارة الدفاع السورية للـLBCI: انتشار القوات على الحدود مع لبنان إجراء أمني روتيني لضبط الحدود وليس تصعيداً عسكرياً

LBCI
خبر عاجل
2026-03-04

أدرعي: إنذار عاجل لسكان مبنى في الليلكي

LBCI
أمن وقضاء
07:06

الأمن العام يحذّر اللبنانيين من حساب Mossad Arabic على إنستغرام

LBCI
أخبار لبنان
14:52

ثلاثة عناوين رئيسية لجولة تيمور جنبلاط على الرؤساء والقوى السياسية

