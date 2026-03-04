الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-04 | 13:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2026
2
min
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2026
فعلها حزب الله، واتخذ قرار الانتحار الكبير.
صبر على اعتداءات اسرائيل عاما ونصف العام، خسر في خلالها مئات الشهداء، والارضَ ومعها الكثيرَ من العزة والكرامة، وصبَر.
لم يختر أي لحظة من هذه الأشهر ليتحرك، ولم يختر حتى السبت في الثامن والعشرين من شباط، لحظةِ بدء الحرب الأميركية على إيران، ليدخل الحرب، بل انتظر اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي الخامنئي، ليفعلْ، فانتحر.
انتحر، لأنه كان يعرف التكلفة الداخلية لما فعل، فهو رهن بلدًا بكامله بحرب الولايات المتحدة على إيران، وهي حرب اكبر من قدرة لبنان حتى على التأثير في مسارها.
انتحر لأنه ترك ابناء الجنوب نيامًا، واطلق صواريخه، فوقعوا ضحايا اسرائيل التي هجرتهم مجددا.
كان يعرف، أن دخول المعركة الخاسرة يعني اجتياحا جديدا لجنوبٍ عاش ذل الاحتلال، ويعني خسارةً لعشرات المدن والقرى، التي لن يعود اهلها اليها، وفعل.
اطلق صواريخه في اتجاه اسرائيل، وهو يدرك ان الجنوب والبقاع لن يعودا يوما اراضي خضراً، فاسرائيل التي اختار محاربتها سوت غزة بالارض، ولا شيء يردعها عنا.
اليوم، اختار حزب الله هويته ودوره، فدمر هالة القوة اللبنانية الرادعة، ليتحول الى ذراع في صراع واسع.
بانتحاره هذا، كشف الحزبُ بلدا منهكاً،
بلداً مطالباً مسؤولوه السياسيون والعسكريون اليوم بالتصدي للحركة العسكرية للحزب، وبتجفيف كل مصادر تمويله، وإنْ هم لم يفعلوا، ستفعل اسرائيل، وكيلة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط، من دون اي خطوط حمر.
الانتحار لا يحتاج دائما الى طلقة قاتلة ... يكفي خطأ في تقدير القوة.
يكفي خوض معركة لا نملك شروطها.
فهل يملك بلدٌ بحجم لبنان ترف المقامرة… أم إن انتحار حزب الله الكبير سيكون كافيا لكسر ما تبقّى من لبنان ؟
مقالات ذات صلة
