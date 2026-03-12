الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-12 | 13:48
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026
في اليوميات الميدانية والتفاصيل، إسرائيل وسَّعت غاراتها فشملت العاصمة بيروت بضربات عنيفة، وهذا ما يثبت مرة جديدة ان لا خطوط حمر أمامها، وأن بنك أهدافها يأتي اولًا، ولا يُعرَف الهدف إلا بعد أن توجِّه تحذيرات بوجوب إخلاء المبنى أو المنطقة.
هكذا رفع الإسرائيليون حدة تهديداتهم تجاه الدولة اللبنانية، بعدما قرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ووزير امنه، يسرائيل كاتس توسيع التوغل الإسرائيلي في لبنان.
رئيس لجنة الخارجية والامن هدد من جهته بقرب اتخاذ قرار بمهاجمة البنى التحتية للدولة اللبنانية، وحمّل فيها الحكومة اللبنانية مسؤولية عمليات حزب الله.
تطوران في الموقف اللبناني:
الرئيس نواف سلام ينتقد بعنف حزب الله، فتحدث عن وجوب "انهاء مغامرة الاسناد الجديدة التي لم نجن منها سوى مزيد من الضحايا والدمار والتهجير".
وزير الخارجية يوسف رجي يستدعي غدًا القائم بالأعمال الإيراني، غداة تبني الحرس الثوري الإيراني شنّ هجوم صاروخي "منسّق" مع حزب الله على اسرائيل.
إلى إيران حيث تعقيدات الحرب تتصاعد:
المنظمة البحرية الدولية كشفت عن عقد اجتماع طارىء الأسبوع المقبل لمناقشة التهديدات التي تواجه الملاحة في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.
وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر وصلت إلى المملكة العربية السعودية، لبحث التعاون من أجل "تأمين استمرار إمدادات النفط في ظل الضربات في مضيق هرمز".
وفي سياق التداعيات، قالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية للنفط على موقعها الإلكتروني المخصص للمستثمرين إنها ستخسر 15 بالمئة من إنتاجها العالمي بسبب توقف الإنتاج في الشرق الأوسط على خلفية الحرب مع إيران.
هكذا بدأت تتكشف أكثر فأكثر أن مضيق هرمز هو نجم هذه الحرب، ومَن يتحكم به يتحكم بمسار الحرب.
