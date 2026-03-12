الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-12 | 13:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 12-3-2026

في اليوميات الميدانية والتفاصيل، إسرائيل وسَّعت غاراتها فشملت العاصمة بيروت بضربات عنيفة، وهذا ما يثبت مرة جديدة ان لا خطوط حمر أمامها، وأن بنك أهدافها يأتي اولًا، ولا يُعرَف الهدف إلا بعد أن توجِّه تحذيرات بوجوب إخلاء المبنى أو المنطقة.

هكذا رفع الإسرائيليون حدة تهديداتهم تجاه الدولة اللبنانية، بعدما قرر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ووزير امنه، يسرائيل كاتس توسيع التوغل الإسرائيلي في لبنان.

رئيس لجنة الخارجية والامن هدد من جهته بقرب اتخاذ قرار بمهاجمة البنى التحتية للدولة اللبنانية، وحمّل فيها الحكومة اللبنانية مسؤولية عمليات حزب الله. 

تطوران في الموقف اللبناني:

الرئيس نواف سلام ينتقد بعنف حزب الله، فتحدث عن وجوب "انهاء مغامرة الاسناد الجديدة التي لم نجن منها سوى مزيد من الضحايا والدمار والتهجير".

وزير الخارجية يوسف رجي يستدعي غدًا القائم بالأعمال الإيراني، غداة تبني الحرس الثوري الإيراني شنّ هجوم صاروخي "منسّق" مع حزب الله على اسرائيل.

إلى إيران حيث تعقيدات الحرب تتصاعد: 

المنظمة البحرية الدولية كشفت عن عقد اجتماع طارىء الأسبوع المقبل لمناقشة التهديدات التي تواجه الملاحة في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر وصلت إلى المملكة العربية السعودية، لبحث التعاون من أجل "تأمين استمرار إمدادات النفط في ظل الضربات في مضيق هرمز".

وفي سياق التداعيات، قالت شركة توتال إنرجيز الفرنسية للنفط على موقعها الإلكتروني المخصص للمستثمرين إنها ستخسر 15 بالمئة من إنتاجها العالمي بسبب توقف الإنتاج في الشرق الأوسط على خلفية الحرب مع إيران.

هكذا بدأت تتكشف أكثر فأكثر أن مضيق هرمز هو نجم هذه الحرب، ومَن يتحكم به يتحكم بمسار الحرب. 
 


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

12-3-2026

مقدمة النشرة المسائية 11-3-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-03

مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-11

مقدمة النشرة المسائية 11-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-10

مقدمة النشرة المسائية 10-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-09

مقدمة النشرة المسائية 9-3-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-11

مقدمة النشرة المسائية 11-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-10

مقدمة النشرة المسائية 10-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-09

مقدمة النشرة المسائية 9-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-09

اسرائيل تتعرض منذ ليل امس لاستهدافات متعددة...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:13

مقتل لبناني بعد إطلاق النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة بدافع الثأر لشقيقيه

LBCI
آخر الأخبار
17:16

"حزب الله": استهداف تجمّع جنود لجيش العدوّ في بلدة مارون الراس الحدوديّة بصليات صاروخيّة وقذائف مدفعيّة

LBCI
آخر الأخبار
17:51

رويترز: الجيش الفرنسي يؤكد إصابة ستة من جنوده في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل

LBCI
خبر عاجل
17:49

الجيش الأميركي يقول إحدى طائراته سقطت فوق غرب العراق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

"نحن أمام أزمة إنسانية هائلة في لبنان"... منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يدقّ ناقوس الخطر عبر الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

فرنسا الى جانب لبنان إنسانياً ودبلوماسيًّا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

إن كنتم تفكرون بالسفر… فهذا ما قد تواجهونه من ارتفاع في الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

استهداف مبنى في الباشورة بغارات عدة... هكذا يبدو المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

غارة على زقاق البلاط... إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:50

أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا

LBCI
أخبار لبنان
14:14

أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية

LBCI
أخبار لبنان
17:13

مقتل لبناني بعد إطلاق النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة بدافع الثأر لشقيقيه

LBCI
أخبار لبنان
10:12

"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء

LBCI
أخبار لبنان
08:39

بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026

LBCI
خبر عاجل
08:13

أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
03:32

إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا

LBCI
أخبار لبنان
13:09

بعد استهداف مبنى في الباشورة... أدرعي: "حزب الله أخفى تحته ملايين الدولارات"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More