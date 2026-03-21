مقدمة النشرة المسائية 21-3-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-21 | 13:45
مشاهدات عالية
مقدمة النشرة المسائية 21-3-2026

اليوم استقرت التطورات، عسكريا وديبلوماسيا، عند النقاط التالية:

ديبلوماسيا، إسرائيل ترفض وقف النار كشرط للبدء بالتفاوض.

لبنان يرفض التفاوض في ظل استمرار الحرب. 

وبين تبادل الشروط، المفاوضات عالقة، وليس في الأفق ما يشير إلى انها قريبة، ويُعتقد أن السبب الحقيقي لعدم إبصار المفاوضات النور، أن الجانب الإسرائيلي يريد الأنتهاء من سلاح حزب الله قبل الدخول في أي مفاوضات، فيما حزب الله يربط موقفه من التطورات في إيران. 

وبين الشروط والشروط المضادة، تتوغل إسرائيل ميدانيًا وتثبت نقاطًا في مواقع استراتيجية ولا يُعتبر هذا التوغل اجتياحًا بريًا لأن لا فرق عسكرية في الداخل اللبناني، بل مجموعات يقتضيها التوغل. 

هذا عن لبنان، ماذا عن إيران؟ 

حرب مضيق هرمز وحرب تأمين إمدادت النفط، والحربان مترابطتان، إيران تمسك بأعناق المضيق، والولايات المتحدة الأميركية تحاول الإيحاء بأن مشكلة النقص في المحروقات لدى غيرها من الدول وليست لديها.

إيران تحاول أن تجعل أزمة مضيق هرمز طويلة وتضيف اليها أزمة سائر المضائق. 

وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصدر عسكري إيراني لم تسمه انعدام الأمن في مضائق أخرى بما فيها باب المندب والبحر الأحمر، وأنها من بين الخيارات المتاحة لمحور المقاومة. 

المعطى الجديد أن الدول التي تعلن استعدادها للانضمام إلى التحالف لمعالجة أزمة مضيق هرمز، يزداد عددها. 

مقالات ذات صلة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-03

مقدمة النشرة المسائية 3-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-21

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-02-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-21

مقدمّة النشرة المسائيّة 21-01-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-19

مقدمة النشرة المسائية 19-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-20

مقدمة النشرة المسائية 20-03-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-19

مقدمة النشرة المسائية 19-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-18

مقدمة النشرة المسائية 18-3-2026

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-03-17

مقدمة النشرة المسائية ١٧-٣-٢٠٢٦

LBCI
آخر الأخبار
13:53

مكتب رئيس وزراء بريطانيا: ستارمر أكد لرئيس قبرص أن قاعدة أكروتيري البريطانية لن تشارك في العمليات ضد إيران

LBCI
أخبار دولية
2026-03-04

تأجيل مراسم التشييع الوطني لخامنئي بعد ترقب تنظيمها مساء الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-18

شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-13

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي أغار على مدينة بنت جبيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:39

استهداف منطقة سكنية في عراد جنوب اسرائيل… إليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
17:36

مشاهد من الاستهداف الإيراني على المنطقة السكنية في عراد - جنوب إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

الأم... قلب أقوى من كل شيء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

الصحة النفسية في زمن الحرب… كيف نحمي أطفالنا من الخوف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

تصعيد إسرائيلي بعد هجوم حزب الله… إليكم أحدث التطورات على الجبهات

LBCI
أخبار لبنان
14:28

الاتحاد النسائي التقدمي قرر إحياء عيد الأم إلى جانب الأمهات النازحات في أكثر من 50 مركز إيواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

تصعيد إيراني في قطاع الطاقة… ما أبرز الأهداف التي طالتها الضربات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

إغلاق هرمز يخلق فجوة نفطية عالمية… كيف تحاول واشنطن تعويض 5 ملايين برميل يوميًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

النبطية خلت من الناس ومن فرحة العيد

LBCI
أمن وقضاء
15:47

قوى الأمن: توخي الحذر على المسلك الغربي لجسر الكازينو باتّجاه بيروت بسبب تصدّع أعمدة الباطون والواقي الحديدي

LBCI
أخبار دولية
03:31

أميركا تصدر إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لبيع نفط إيراني ّ في عرض البحر

LBCI
حال الطقس
02:33

منخفض جويّ مستمر وانخفاض بدرجات الحرارة وامطار غزيرة

LBCI
آخر الأخبار
07:55

أكسيوس عن مصدر: لدى واشنطن وإسرائيل معلومات استخبارية تشير إلى أن مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة

LBCI
خبر عاجل
16:34

السعودية تأمر الملحق العسكري الإيراني و4 من موظفي السفارة بمغادرة البلاد

LBCI
خبر عاجل
14:40

الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت صاروخا بعيد المدى لأول مرة منذ بدء "عملية الأسد الزائر" يمكن أن يصل مداه إلى 4000 كيلومتر

LBCI
أمن وقضاء
15:53

قوي الأمن: تدابير سير في محلّة قناطر الزبيدة – الحازمية بسبب انهيار التربة

LBCI
خبر عاجل
16:55

هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات حاولت اعتراض صاروخ إيراني لكنه أصاب مباشرة منطقة سكنية في عراد وأوقع عشرات المصابين

