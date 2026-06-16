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o
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o
الجنوب
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o
الشمال
23
o
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o
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o
متن
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مقدمة النشرة المسائية 16-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-06-16 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 16-6-2026
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مقدمة النشرة المسائية 16-6-2026
الجمعة التاسع عشر من حزيران، سيجلس جيه.دي فانس، نائبُ ترامب، وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، وجهًا لوجه، في مراسم التوقيع في سويسرا.
ولكن على ماذا سيوقِّعان؟ على وثيقة؟ على اتفاق؟ أو على تفاهم؟
وبصرف النظرِ عن التسمية، ما هو مضمونُها؟ وأين يقع لبنان منها؟
حتى الساعة، لا نصَّ منشورًا، وهذه سابقة في الإعلام الحديث حيث بإمكان أصحاب القرار أن يمنعوا التسريب، عندما يشاؤون، فعلى رغم مرور أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة على الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، فإن النص لا يزال غيرَ معلَن ما يفتح بابَ الإجتهادات، فالمسؤولون الأميركيون يقولون إن التفاصيل ستُعلَن خلال يومين.
يبقى السؤال: ماذا بعد التوقيع يوم الجمعة؟
المحادثات لن تكون نزهة، وزير الخارجية الصيني أبلغ نظيره الباكستاني أن المرحلة المقبلة من المفاوضات "أكثر صعوبة".
ماذا عن لبنان؟
كان لافتًا ما نقلته رويترز عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله" أن الأنسحابَ الإسرائيلي سيكون نتيجة لاستمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن وليس شرطًا مسبقًا. ما يعني أن هُدنة الستين يومًا، بالتزامن مع المفاوضات، قد لا تشهدُ انسحابًا إسرائيليًا.
قضية هامة طُرحت بقوة: ماذا عن الموقف الإسرائيلي من الإتفاق؟
في ما يشبه الإنتفاضة أو التمردَ الإسرائيلي على ترامب، صوت واحد في الدولة العبرية: ترامب خدعنا، فهل انتهى التعايشُ بالإكراه أو التعايش المصلحي بين ترامب ونتنياهو؟
وفي حال صحت هذه الفرضية، كيف ستتم ترجمتُها؟
ترامب ونتنياهو لديهما استحقاقان انتخابيان، فكيف سيؤثر خلافُهما على صناديق الإقتراع؟
ترامب رئيسٌ ظاهرة، ونتنياهو يخوض حربًا وجودية، فكيف سينتهي هذا الصراع؟
بالعودة إلى لبنان، يبدو واضحا أن إيران تتقصَّد أن تكون اتصالاتها وعلاقاتُها بالرئيس بري، وفي ذلك رسالة ذات مغزى، فكيف ستتصرف السلطة اللبنانية حيال هذه الرسالة؟
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