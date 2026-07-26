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مقدمة النشرة المسائية 26-7-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-07-26 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 26-7-2026
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مقدمة النشرة المسائية 26-7-2026

ثلاثة أيام مرت لم تسجل خلالها أي ضربات أميركية على إيران، والسر خلف ذلك في ثلاثة عناوين؛

ورقتان جديدتان للتفاوض، لواشنطن وطهران، تؤسسان لجولة جديدة من المباحثات، وهذا ما كشفه الاعلام الإيراني.

نقص في بعض الذخائر الأميركية والصواريخ الاعتراضية، وهذا ما كشفته نيويورك تايمز، وهو إذا ما ثبت، يجعل واشنطن اكثر حرصا على إعطاء المسار الديبلوماسي فرصة.

ومعلومات عن توقف الضربات بهدف إنجاح الوساطة العمانية، وهو ما كتبته صحيفة الغارديان البريطانية، وسط معلومات عن تقدم على هذا المسار في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتحديدا في ملف إعادة فتح مضيق هرمز.

على خط عرقلة أي تقدم، سيحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الدخول، خلال قمته المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلثاء، وهو اطلق في حديث مع فوكس نيوز جملة من التهدديات، تبدأ من ايران، ولا تنتهي لا بلبنان وجيشه ولا بحزب الله.

وسط ضبابية مصير الحرب هذه، يدخل لبنان بضبابية مماثلة.

ففي الجنوب، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية، وهي تعيق انتشار الجيش بحسب بيان له اليوم.

وهي، أي الانتهاكات شكلت جزءا من اتصال بين الرئيسين اللبناني والفرنسي خصص في جزء منه، للحديث عن مصير القوات الدولية.

وفي معلومات للـLBCI فإن هذا الملف شكل جزءا من قمة عون ترامب، لناحية امكان التمديد لها منعا لاي فراغ.

في هذا الوقت، خبران شكلا عنوان اليوم:

إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع أن الحل في لبنان ليس بالضرورة أمنياً، وأن أي فوضى هناك تنعكس مباشرة على بلاده

وما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام نتيجة مباحثاته في العراق، وهو حاول خلالها إعادة لبنان شريكا فاعلا في المشاريع الإقليمية، في لحظة دولية تبحث عن بدائل لخطوط إمداد الطاقة التي خنقها مضيق هرمز. 

وفي معلومات للـLBCI، فإن رئيس الحكومة العراقية كلف المسؤولين العراقيين تشكيل لجنة فنية تبحث مع كل وزير لبناني شارك في الاجتماع، متابعة الملفات المطروحة.

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