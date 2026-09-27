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مقدمة النشرة المسائية 27-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-09-27 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 27-9-2026
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مقدمة النشرة المسائية 27-9-2026
حزب الله يخوِّن السلطة اللبنانية... فقد بلغ الأمر بالأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أن قال حرفيًا: "السلطة تساعد المشروع الإسرائيلي الأميركي وتراهن على أميركا والكيان الإسرائيلي".
كلام قاسم جاء في الذكرى الثانية لاغتيال السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.
قاسم كشف في خطابه عن إسم الجنرال الإيراني الذي كان مع السيد نصرالله لحظة الاغتيال، فقال: "استذكر باعتزاز الشهيد القائد، اللواء عباس مرتضى نيلفُروشان، الذي استشهد مع سماحة السيد حسن في المنشأة نفسها، وهو إداري قدير وعسكري متمرس وصاحب رؤية".
قاسم، أقر بالتراجع أمام الإسرائيلي ميدانياً، فقال: "عندما تصعب المحافظة على المكان وترتفع التكاليف، يتراجع المقاومون إلى أماكن أخرى".
بعيدًا من السقف المرتفع لحزب الله، وفي الوقت الذي يخوِّن فيه قاسم السلطة اللبنانية، تتجه الأنظار إلى اللقاء المنتظر غدًا بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وفي معلومات خاصة بالـ"ال بي سي آي" فإن الرئيس سلام سيطرح بندين: الأول، العمل على تأمين بديل من اليونيفيل ضمن إطار اتفاق الإطار، وتحت مظلة الأمم المتحدة، والثاني، الخروجُ من الحلقة المفرغة... ماذا يبدأ أولًا؟ الانسحاب الإسرائيلي، أو حصر السلاح والعمل على التوصل إلى جداول زمنية تحدد مواعيد الأنسحاب وحصرِ السلاح...
كذلك سيطرح الرئيس سلام طرق الإغاثة ودعمَ الجنوب وإعادة إعماره من خلال شرح الواقع الحالي...
إسرائيليًا، العمل على خطين: الأول الاستعداد للانتخابات بعد شهر من الآن، والثاني التخطيط لِما بعد علي الطاهر... ومن هذا الملف نبدأ
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