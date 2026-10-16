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مقدمة النشرة المسائية 16-10-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-10-16 | 12:55
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مقدمة النشرة المسائية 16-10-2026
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مقدمة النشرة المسائية 16-10-2026

قطر على خط معظم الملفات اللبنانية، من الطاقة إلى المؤسسة العسكرية.
على مستوى الطاقة، الإعلان عن مشروع استثماري لتطوير شبكة الكهرباء وقطاع الطاقة في لبنان، وهذا ما أعلنه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس سلام، حيث قال: "اتفقنا على وضع إطار شامل للتعاون في مجال الطاقة وتقديم حلول متكاملة، بحيث يكون هناك مشروع استثماري ضخم يعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني".
إلى الطاقة، اهتمام بالمؤسسة العسكرية، فرئيس الوزراء القطري استقبل قائد الجيش في مقر إقامته.
يأتي التحرك القطري في لحظة إقليمية ودولية بالغة الدقة والتعقيد، وفي ظل تطورات متزامنة. فواشنطن نجد وقتًا للأهتمام بلبنان، وقد ترجِم ذلك باتصال وزير الخارجية ماركو روبيو بالرئيس عون، والملفان اللذان حضرا: شحنة الـ C4 و TNT، وقضية ملاحقة سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض. 
الجامع المشترك بين هذين الملفين أن الكرة في ملعب القضاء اللبناني، فكيف سيتحرك؟ 
في الخليج، الحرب مستعرة بين السعودية والحوثيين، فقد أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة فوق الرياض ومناطق أخرى في المملكة اليوم. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي على منصة "إكس": "اعترضنا ودمرنا 3 طائرات مسيّرة بالمنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض... وعدد 2 صاروخ مجنح (كروز) فوق البحر الأحمر"، إضافة الى "صاروخ بالستي أطلق باتجاه ينبع" على الساحل الغربي. 
لا مؤشر في الأفق إلى أن هذه الحرب ستنكفئ قريبًا.
لكن البداية من حادثة على هامش دهم مستودع أدوية غير مطابقة للمواصفات.

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