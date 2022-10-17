17 تشرين الأول 2022 - 13:02 17/10/2022 13:02:00

كيف إنفجرت لحظة 17 تشرين؟

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LBCI News Lebanon

لحظة 17 تشرين قبل ثلاث سنوات أسست لتغيير وإن على المستويين الشعبي والسياسي.

فكيف إنفجرت تلك اللحظة؟