في الذكرى الثالثة لثورة 17 تشرين..مسيرة من ساحة الشهداء باتجاه مجلس النواب

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LBCI News Lebanon

في ذكرى ثورة 17 تشرين 2019، نظمت مسيرة من ساحة الشهداء باتجاه ساحة رياض الصلح، بمشاركة نواب تكتل التغيير.

وقد اعتبر المشاركون ان 17 تشرين هو لحظة مفصلية بتاريخ لبنان، وقد أوصل عددا من الشخصيات الى داخل المجلس، حاملين مطالب الشعب اللبناني.