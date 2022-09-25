أمن وقضاء
25 أيلول 2022 - 07:57
25/09/2022 07:57:00
ما هي آخر مستجدات مأساة مركب الموت؟ وكيف تبدو الصورة عند معبر العريضة؟
ما هي آخر مستجدات مأساة مركب الموت؟
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LBCI News Lebanon
ما هي آخر مستجدات مأساة مركب الموت بعد الاعلان عن وقوع 94 ضحية ونجاة عشرين شخصا من المركب؟ وكيف تبدو الصورة عند معبر العريضة حيث من المتوقع ان يسلتم الصليب الاحمر دفعة جديدة من الجثامين القادمة من سوريا؟
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