ما هي آخر مستجدات مأساة مركب الموت؟ وكيف تبدو الصورة عند معبر العريضة؟

ما هي آخر مستجدات مأساة مركب الموت بعد الاعلان عن وقوع 94 ضحية ونجاة عشرين شخصا من المركب؟ وكيف تبدو الصورة عند معبر العريضة حيث من المتوقع ان يسلتم الصليب الاحمر دفعة جديدة من الجثامين القادمة من سوريا؟