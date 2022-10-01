أمن وقضاء 01 تشرين الأول 2022 - 12:20 01/10/2022 12:20:54 توقيف الموقوف الفار الثالث من سجن مخفر درك الدوير

توقيف الموقوف الفار الثالث من سجن مخفر درك الدوير

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LBCI News Lebanon

تمكنت دورية من قوى الأمن الداخلي من توقيف الموقوف الفار الثالث الذي تمكن من الهروب مع إثنين آخرين عصر اليوم من سجن مخفر درك الدوير وتمت مطاردتهما فورًا وتوقيفهما، فيما أوقف الثالث في المنطقة الحدودية. الإعلان

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