أمن وقضاء
01 تشرين الأول 2022 - 12:20
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توقيف الموقوف الفار الثالث من سجن مخفر درك الدوير

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توقيف الموقوف الفار الثالث من سجن مخفر درك الدوير
Lebanon News
تمكنت دورية من قوى الأمن الداخلي من توقيف الموقوف الفار الثالث الذي تمكن من الهروب مع إثنين آخرين عصر اليوم من سجن مخفر درك الدوير وتمت مطاردتهما فورًا وتوقيفهما، فيما أوقف الثالث في المنطقة الحدودية.
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