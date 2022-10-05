أمن وقضاء 05 تشرين الأول 2022 - 03:53 05/10/2022 03:53:54 بعد منعه من الدخول بدون موعد...مواطنٌ يُطلق النار على "بنك بيروت" في جبيل (فيديو)

بعد منعه من الدخول بدون موعد...مواطنٌ يُطلق النار على "بنك بيروت" في جبيل (فيديو)

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LBCI News Lebanon

أطلق شخص مجهول الهويّة النار منذ قليل على "بنك بيروت" في جبيل شارع 13 ، بعد محاولته دخول الفرع من دون موعد مسبق.



مما تسبب باضرار مادية، وحضرت القوى الامنية الى المكان وباشرت تحقيقاتها.







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