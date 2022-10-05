أمن وقضاء
05 تشرين الأول 2022 - 03:53
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بعد منعه من الدخول بدون موعد...مواطنٌ يُطلق النار على "بنك بيروت" في جبيل (فيديو)

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بعد منعه من الدخول بدون موعد...مواطنٌ يُطلق النار على &quot;بنك بيروت&quot; في جبيل (فيديو)
Lebanon News
أطلق شخص مجهول الهويّة النار منذ قليل على "بنك بيروت" في جبيل شارع 13 ، بعد محاولته دخول الفرع من دون موعد مسبق.

مما تسبب باضرار مادية، وحضرت القوى الامنية الى المكان وباشرت تحقيقاتها.
 

 
 
 

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