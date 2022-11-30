أمن وقضاء
30 تشرين الثاني 2022 - 06:29
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تدابير سير في محلة الرحاب لمد شبكة تصريف مياه الامطار

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تدابير سير في محلة الرحاب لمد شبكة تصريف مياه الامطار
Lebanon News
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ان "استكمالا للأعمال التي تجريها إحدى الشركات المتعهدة بمد شبكة تصريف مياه الأمطار في محلة الرحاب، سيتم تنفيذ أشغال على المسلك الجنوبي في منطقة الرحاب وذلك بالقرب من "حلويات السلطان" اعتبارا من الساعة 19,00 من مساء اليوم 30-11-2022 ولغاية صباح يوم غد 1-12-2022.
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ستؤدي هذه الأعمال الى قطع الطريق بشكل جزئي في المحلة المذكورة.
 
يرجى من المواطنين أخذ العلم وتجنب سلوك الطريق المذكور، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".
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