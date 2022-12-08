أمن وقضاء
08 كانون الأول 2022 - 03:36
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عصابة سرقة منازل في رأس المتن والبلدات المجاورة وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها وزوجاتهما

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عصابة سرقة منازل في رأس المتن والبلدات المجاورة وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها وزوجاتهما
Lebanon News
رصدت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم، نشاط عصابة تنفّذ عمليات سرقة منازل بواسطة الكسر والخلع في مناطق رأس المتن وقرنايل وأرصون، كان آخرها بتاريخ 10-11-2022، إذ أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزل أحد المواطنين في بلدة قرنايل وسرقوا من داخله كميّة من المجوهرات ومبلغ مالي وهاتف خلوي، وقدرت قيمة المسروقات بستّين ألف دولار أميركي.
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وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفت القّوة الخاصّة التابعة للشّعبة ح. أ. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني) بكمينٍ محكم في بلدة قرنايل، كما تم استدراج  د. ن. (من مواليد عام 1995، لبناني) إلى لبنان وأوقفته في قرنايل أيضاً، وهما من أصحاب السّوابق الجرمية.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة اشتراكهما بتنفيذ العديد من عمليات السّرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل منازل في مناطق رأس المتن وقرنايل وأرصون مستخدمين سيارة الأوّل نوع BMW، تم ضبطها، وأنّهما نفّذا العملية الأخيرة في قرنايل وقاما ببيع قسم من المجوهرات المسروقة إلى أحد الأشخاص في حلبا والقسم الآخر موجود لدى زوجة الثّاني والهاتف المسروق في منزل الأول، كما اعترفا أنّ زوجتَيهما على علم بموضوع السّرقة، حيث تمّ توقيفهما واعترفتا بما نُسب إليهما لجهة علمهما بعملية السّرقة.

وتمّ ضبط القسم المتبقي من المسروقات والهاتف الخلوي وتم تسليمها الى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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