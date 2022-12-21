لحود يثني على الدور الذي تلعبه قوى الأمن الداخلي في اجتماع مع اللواء عثمان

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اعرب المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود على رأس وفد، ضم كل من رئيس تجمّع الصناعيين في البقاع وصاحب مؤسسة "غاردينيا غران دور" السّيّد نقولا أبو فيصل، والأعضاء: السّيّد سعيد ياسين صاحب مؤسسة "أوميغا للكرتون"، السّيّد وسيم رياشي صاحب مؤسسة "سوموبلاست"، السّيّد جان اسطفان صاحب مؤسسة "جونيت"، السّيّد محمد ترشيشي صاحب مؤسسة "مارينا للبطاطا"، والسّيّد حسين قضماني صاحب مؤسسة "عسل جبل الشيخ" عن تأييدهم وتقديرهم لجهود قوى الأمن الداخلي، خلال اجتماع مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم.وأثنوا على الدور الذي تلعبه، ولما يبذله عناصرها من جهودٍ للحفاظ على أمن المواطنين.وأبدوا رغبتهم في تقديم مواد غذائية لصالح عناصر قوى الأمن الداخلي، مساهمةً رمزيةً منهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.