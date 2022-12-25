انقلاب آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة كفركلا الحدودية وسقوط جرحى (فيديو وصور)

انقلاب آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة كفركلا الحدودية وسقوط جرحى

Lebanon, news ,lbci ,أخبار جرحى, منطقة كفركلا الحدودية, الجيش اللبناني, آلية عسكرية,انقلاب,انقلاب آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة كفركلا الحدودية وسقوط جرحى

LBCI News Lebanon

انقلبت آلية عسكرية من نوع "hummer" للجيش اللبناني ما أدى الى سقوط إصابات في منطقة كفر كلا الحدودية.



وبحسب المعلومات الأولية، هرعت سيارات الاسعاف الى المكان ونقلت الجرحى الى مستشفى مرجعيون.