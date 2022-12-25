أمن وقضاء
25 كانون الأول 2022 - 09:43
25/12/2022 09:43:48
انقلاب آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة كفركلا الحدودية وسقوط جرحى (فيديو وصور)
انقلاب آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة كفركلا الحدودية وسقوط جرحى
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LBCI News Lebanon
انقلبت آلية عسكرية من نوع "hummer" للجيش اللبناني ما أدى الى سقوط إصابات في منطقة كفر كلا الحدودية.
وبحسب المعلومات الأولية، هرعت سيارات الاسعاف الى المكان ونقلت الجرحى الى مستشفى مرجعيون.
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