أمن وقضاء
25 كانون الأول 2022 - 09:43
Back

انقلاب آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة كفركلا الحدودية وسقوط جرحى (فيديو وصور)

انقلاب آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة كفركلا الحدودية وسقوط جرحى Lebanon, news ,lbci ,أخبار جرحى, منطقة كفركلا الحدودية, الجيش اللبناني, آلية عسكرية,انقلاب,انقلاب آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة كفركلا الحدودية وسقوط جرحى
episodes
انقلاب آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة كفركلا الحدودية وسقوط جرحى (فيديو وصور)
Lebanon News
انقلبت آلية عسكرية من نوع "hummer" للجيش اللبناني ما أدى الى سقوط إصابات في منطقة كفر كلا الحدودية.

وبحسب المعلومات الأولية، هرعت سيارات الاسعاف الى المكان ونقلت الجرحى الى مستشفى مرجعيون.
 
 
الإعلان
 
 
 
 
 
 

الإعلان
إقرأ أيضاً