أمن وقضاء
07 كانون الثاني 2023 - 06:15
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عصابة سرقة منازل في النبطية وجوارها في قبضة شعبة المعلومات

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عصابة سرقة منازل في النبطية وجوارها في قبضة شعبة المعلومات
Lebanon News
نفّذت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي كمينًا محكمًا في مدينة النبطية وأوقفت أفراد عصابة مشتبه بتنفيذها عدّة عمليات سرقة طالت عدة منازل في النبطية والمناطق المجاورة.

والعصابة مؤلّفة من ع. ش. (من مواليد عام 1981، لبناني، وهو الرأس المدبّر)، و ح. ج. (من مواليد عام 1995، سوري)، و م. ع. (من مواليد عام 2000، سوري)
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وضبطت الشعبة في منازل أفراد العصابة أدوات تُستخدم في عمليات السّرقة (قفازات وأقنعة و"قارص حديد" ومنشار ورذاذ الفلفل).

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تنفيذ العديد من عمليات سرقة المنازل في مدينة النبطية وجوارها، وتبيّن أنّ الموقوف الأوّل يقوم بدلالة الآخرَين على المنازل التي غادرها أصحابها لفترة مؤقتة والتي يوجد فيها مبالغ ماليّة، فيقوم الأخيران بتنفيذ السّرقة.
 
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