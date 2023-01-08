الجيش ينفذ عمليات دهم في البقاع.. وتبادل لإطلاق النار

قوة من الجيش تنفذ عمليات دهم في بلدة دار الواسعة- البقاع بحثاً عن مطلوبين بجرم تجارة المخدرات وسرقة سيارات وإطلاق النار على الجيش، وقد حصل تبادل لإطلاق النار من دون وقوع إصابات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/MrBVj5DqHY
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 8, 2023
قوة من الجيش تنفذ عمليات دهم في بلدة دار الواسعة- البقاع بحثاً عن مطلوبين بجرم تجارة المخدرات وسرقة سيارات وإطلاق النار على الجيش، وقد حصل تبادل لإطلاق النار من دون وقوع إصابات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/MrBVj5DqHY