الجيش ينفذ عمليات دهم في البقاع.. وتبادل لإطلاق النار

الجيش: عمليات دهم في البقاع.. وتبادل لإطلاق النار

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LBCI News Lebanon

كشف الجيش اللبناني على حسابه عبر تويتر أن قوةً منه تنفذ عمليات دهم في بلدة دار الواسعة- البقاع بحثاً عن مطلوبين بجرم تجارة المخدرات وسرقة سيارات وإطلاق النار على الجيش.



وأكّد أنه قد حصل تبادل لإطلاق النار من دون وقوع إصابات.

قوة من الجيش تنفذ عمليات دهم في بلدة دار الواسعة- البقاع بحثاً عن مطلوبين بجرم تجارة المخدرات وسرقة سيارات وإطلاق النار على الجيش، وقد حصل تبادل لإطلاق النار من دون وقوع إصابات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/MrBVj5DqHY — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 8, 2023