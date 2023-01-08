أمن وقضاء
08 كانون الثاني 2023 - 02:13
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الجيش ينفذ عمليات دهم في البقاع.. وتبادل لإطلاق النار

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الجيش ينفذ عمليات دهم في البقاع.. وتبادل لإطلاق النار
Lebanon News
كشف الجيش اللبناني على حسابه عبر تويتر أن قوةً منه تنفذ عمليات دهم في بلدة دار الواسعة- البقاع بحثاً عن مطلوبين بجرم تجارة المخدرات وسرقة سيارات وإطلاق النار على الجيش.

وأكّد أنه قد حصل تبادل لإطلاق النار من دون وقوع إصابات.
 
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