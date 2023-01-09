أقدما على تنفيذ عدد كبير من عمليات السرقة من داخل ورش وأبنية قيد الإنشاء وشعبة المعلومات تكشف هويتهما وتوقفهما

الإعلان

بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة السرقات من داخل الورش والأبنية قيد الإنشاء في مناطق عديدة من محافظة جبل لبنان، ونتيجة المتابعة والتحريّات،أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي هـ. ن. (من مواليد عام 1972، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ومطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة معدّات كهربائية بواسطة الكسر والخلع، و س. م. (من مواليد عام 1985، لبناني) في محلّة القبّة – طرابلس، على متن سيارة مرسيدس لون زيتي وضبطت في داخلها أدوات تُستخدم في عمليات السرقة.وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأنّهما أقدما على تنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليات سرقة الحديد والبطّاريات من داخل الورش والأبنية قيد الإنشاء في مناطق جبيل وجونية والأوزاعي، وأنّهما كانا يبيعان المسروقات في إحدى بؤر بيع الخردة في محلّة التبّانة.